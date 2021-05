Dauwtrappers genieten massaal van zonsopkomst in Overijssel

De heren van Almelo Customs dauwtrappen met hun Harley Davidson-achtige fietsen voor het goede doel: hun stamkroeg. Ze zijn vanochtend om zes uur gestart bij café De Stam in Almelo. "We hebben rond kerst al een fietsactie met opdrachten gedaan voor ons café", zegt initiatiefnemer Bas Moelard. "Dat kwam financieel in zwaar weer door corona. Het beviel ons eigenlijk zo goed, dat we dachten: dit moeten we vaker doen."

Inmiddels is het café weer open, maar toch is een nieuwe actie hard nodig. "Het is nog steeds geen vetpot. Het terras is de hele dag open, voor zover dat mag. Maar slechts voor een handjevol mensen, dus dat schiet niet op." Het bedrag dat de mannen vandaag bij elkaar fietsen, kunnen ze niet op één dag bij elkaar drinken. Moelard: "Haha, nee. We hebben ons best wel eens gedaan, maar dat lukt niet."

Lekke band

En dus stapte de groep vanochtend in alle vroegte op de fiets. Er was even wat tegenslag, een van de fietsers kreeg een lekke band, maar al snel pakten de heren de draad weer op. Via Langeveen en Kloosterhaar is Emmer-Compascuum zo'n negentig kilometer verderop de eindbestemming. "Er kwam een flinke donatie bij ons binnen. Maar alleen als we helemaal naar Emmer-Compascuum zouden komen. Dus dat doen we!"

Inmiddels zijn er al heel wat donaties gedaan, vanochtend stond de teller op 2.525 euro. Na vandaag is het overigens nog niet klaar voor de Almelo Customs. Komende zaterdag gaan de heren nog meer geld inzamelen voor hun café, dan laten ze zich in Almelo bekogelen met slagroomtaarten en weerballonnen.

Dauwtrappelen

Hemelvaartsdag betekent niet alleen dauwtrappen, maar ook dauwtrappelen. Oftewel, op pad met het paard. In de ochtendzon onder een strakblauwe lucht konden ze bij Ruitersportcentrum Zwolle vanochtend niet wachten om eropuit te trekken. Na een klein oefenrondje in de bak gingen twaalf ruiters met hun paard het bos in.

Organisator Linda Middag moest het dit jaar wel iets anders doen. Door corona zijn de paarden niet meer gewend aan lange tochten. "Normaal gesproken hebben we een vrij lange rit van zo'n tweeënhalf uur. Dan gaan we veel verder de omgeving in. Dat kan dit jaar helaas niet, maar we zijn in ieder geval blij dat we op deze manier toch voor onze ruiters en paarden een rit mogen verzorgen."

Dauwtrappelen bij Ruitersportcentrum Zwolle (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)

Enkele Overijsselaars deelden fraaie plaatjes op Twitter: