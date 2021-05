Grolsch biedt met Almelose kredietverstrekker horeca in nood helpende hand

Als reden voor de stap noemt Grolsch de constatering dat voor steeds meer ondernemers het lastiger wordt om de rekening te betalen. "De crisis heeft een enorme impact op horecaondernemers: hun reserves raken op en het wordt voor veel ondernemers steeds moeilijker om hun financiering rond te krijgen. Dat gaat ons aan het hart", vertelt Jacco Potkamp, Sales Director bij Koninklijke Grolsch.

Horecaondernemers die zich melden, krijgen één procent korting op de bestaande tarieven. Grolsch neemt de behandelingskosten voor haar rekening.

Versoepeling

Horeca zitten al maanden dicht door de coronamaatregelen die het kabinet afkondigde. Pas onlangs mochten de terrassen weer mondjesmaat open. Die maatregel wordt vanaf volgende week woensdag verder versoepeld.

"We hebben de samenwerking opgezocht met Qredits. "Samen beschikken we over nog meer kennis en expertise en zijn we in staat om kansen en risico?s goed en verantwoord in te schatten en advies op maat te geven."

mogelijkheden bieden

De samenwerking moet op een verantwoorde wijze licht brengen in de donkere tunnel waar heel veel horecaondernemers in zitten. "We zijn ervan overtuigd dat we met deze samenwerking meer horecaondernemers mogelijkheden kunnen bieden om gezond uit deze crisis te komen. Wat ons betreft zijn alle horecaondernemers welkom om gezamenlijk te bekijken of deze kredietvorm te realiseren is in hun specifieke situatie", besluit Potkamp.