FC Twente viert al een feestje bij RKC en verspeelt een 0-3 voorsprong: 6-6!

De sfeer is jolig bij rust in de Twente-kleedkamer die lekkere warme junidag in 1991. Logisch, de voorsprong van 0-3 lijkt een veilige. Clemens Zwijnenberg is een van de doelpuntenmakers. "Het ging van een leien dakje. We wilden RKC onder ons houden in de eindstand. Het ging om de zesde plaats, meer niet. Met 0-3 dachten we dat het gespeeld was. In de rust hadden we het over de vakantie die eraan kwam. En de festiviteiten na de wedstrijd. We wilden lekker uitgaan in Enschede."

Maar na rust beleeft RKC een ongekende wederopstanding. Zwijnenberg: "Het werd 1-3, 2-3, 3-3 en binnen twintig minuten stonden we met 5-3 achter. Ik ben enorm fan van gatenkaas, ik denk nog steeds dat het toen is ontstaan."

De slotfase breekt aan met 6-4. "Zoals gezegd, we moesten minimaal gelijkspelen om RKC onder ons te houden. Gelukkig konden we nog twee keer scoren en haalden we dat punt, maar vraag niet hoe!"

Trainer Vonk woedend

Met de wetenschap van nu ga je bijna denken aan matchfixing. "Ja, je zou het denken. Maar het gebeurde gewoon", aldus Zwijnenberg. "Het gekke was: de ene goal was nog mooier dan de andere. Alles wapperde erin."

Trainer Theo Vonk barst uit elkaar van woede na het laatste fluitsignaal. "Ik heb hem niet vaak zo kwaad gezien. Tieren! Echt onvoorstelbaar. Hij was nog nooit zo in de steek gelaten, vond hij. Uitgaan in Enschede konden we vergeten."

Dertig jaar na die memorabele slotdag is RKC weer de tegenstander van FC Twente in Waalwijk. Weer lijkt het een wedstrijd om niets. Maar schijn kan lelijk bedriegen, vraag dat maar aan Clemens Zwijnenberg.