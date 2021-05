Enorm feest op De Brink in Deventer na promotie Go Ahead Eagles, groot deel supporters intussen vertrokken

De ME heeft schijnwerpers aangezet op De Brink, waardoor de supporters vol in het licht komen te staan. Supporters trekken zich terug op de terrassen. De politie grijpt niet in zoals de aanwezige agenten zich de hele avond afzijdig hebben gehouden. Er was wel politie aanwezig maar die handhaafde de anderhalvemetermaatregel die geldt vanwege corona niet. Er waren ook veel te veel supporters op het plein aanwezig om dat te kunnen doen. De sfeer was bovendien euforisch dus had de politie ook weinig reden om in te grijpen.

Er zijn veel minder supporters op De Brink in Deventer. (Foto: NewsUnited/Rens Hulman)

Van der Valk

Bij Van der Valk in Deventer hebben zich intussen honderden supporters gemeld. De spelersbus van Go Ahead Eagles zou daar aankomen. Supporters willen de spelers onthalen. Er zijn hekken geplaatst en er staat een wagen van de brandweer die grote lichtmasten komt opzetten.

Eerder op de avond was het dus druk op De Brink in Deventer waar zo'n duizend supporters bij elkaar kwamen om te vieren dat hun club gepromoveerd is naar de Eredivisie. Er werd Bengaals vuurwerk afgestoken en uitgelaten gezongen en gefeest.

Ook aan de Veenweg, vlakbij stadion De Adelaarhorst klonk vanavond vuurwerk nadat duidelijk was geworden dat Go Ahead Eagles dat had geflikt waar iedereen op hoopte maar wat natuurlijk lang niet zeker was. De ploeg was ook afhankelijk van knikkende knietjes bij concurrent De Graafschap. "Complimenten aan Helmond Sport", sprak één van de supporters. Want dat hield De Graafschap op de broodnodige 0-0.

"Het is onbeschrijfelijk, het is ongelofelijk wat hier gebeurd is", zegt een andere supporter die het eigenlijk nog niet kan bevatten. "Laten we eerlijk zijn, het begin van het seizoen begon het allemaal rustig. "Kees van Wonderen (trainer red.) heeft de boel wel behoorlijk opgebouwd. Wat hier vanavond is gebeurd, dat kan toch niet?"

Nagelbijten

Terwijl het duel van Go Ahead Eagles al was afgelopen moest De Graafschap nog iets meer dan een helft spelen omdat in Doetinchem een wolkbreuk losbrak boven het stadion. De wedstrijd werd bijna anderhalf uur stilgelegd. "Ik heb die tweede helft van de wedstrijd van De Graafschap helemaal niet gezien, alleen maar naar de spelers van Go Ahead gekeken op het veld in Rotterdam." Want ook daar werd natuurlijk nagelbijtend afgewacht.

Nagelbijten bij de selectie van Go Ahead Eagles die in Rotterdam naar het duel van De Graafschap kijken (Foto: ANP Pieter Stam de Jonge)

Op De Brink wordt het intussen steeds drukker omdat het onverwachte promotiefeest toch uitbundig gevierd moet worden. Ook al kan dat eigenlijk niet vanwege de coronamaatregelen. Eerder was al aangekondigd dat de politie niet zou ingrijpen op het moment dat die maatregelen werden overtreden.

Vuurwerk op De Brink in Deventer waar het feest na de promotie is losgebarsten. (Foto: NewsUnited/ Rens Hulman)

Spelersbus uitgezwaaid

De dag begon al zo mooi in Deventer: met promotiekoorts in de stad. Overal hingen vlaggen en spandoeken om Go Ahead Eagles te steunen richting het duel met Excelsior.

Spandoeken in de stad vandaag (Foto: RTV Oost)

De spelersbus werd vanmiddag uitgezwaaid door supporters.

De spelersbus werd vanmiddag uitgezwaaid door supporters (Foto: RTV Oost)

Verlies of gelijkspel

Maar in Rotterdam moesten de spelers van Go Ahead Eagles het zelf doen. Winnen van Excelsior en dan hopen op verlies of een gelijkspel bij De Graafschap. De dag eindigde in euforie. De ploeg van Kees van Wonderen deed zelf wat het moest doen: er werd gewonnen en De Graafschap kwam niet verder dan een gelijkspel. En dus kon het feest beginnen in Deventer. Eerst in de woonkamers maar ook al snel buiten.