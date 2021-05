Go Ahead Eagles promoveert naar Eredivisie na krankzinnige avond

Dat de laatste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie een zinderende ontknoping teweeg zou brengen was te verwachten, maar het scenario wat zich woensdagavond voltrok had niemand kunnen bedenken. Go Ahead Eagles vervulde haar plicht door met een laat doelpunt van Bas Kuipers te winnen bij Excelsior (0-1), maar de Deventer ploeg moest in de wachtkamer omdat in Doetinchem de wedstrijd tussen De Graafschap en Helmond Sport tijdelijk gestaakt was. Uiteindelijk wist De Graafschap op een verregend veld niet te winnen en daardoor keert Go Ahead Eagles na vier jaar terug in de Eredivisie.

Op De Vijverberg kwam het in de eerste helft, bij een 0-0 stand, met bakken uit de lucht en daardoor moest die wedstrijd stilgelegd worden. Om 22.00 uur werd het duel vervolgd en zodoende zat iedereen met spanning mee te kijken naar de verrichtingen in Doetinchem. De Graafschap bezweek na een zinderende apotheose onder de druk en daardoor zal Go Ahead Eagles volgend seizoen zijn opwachting maken in de Eredivisie.

Blessure Berden

Met Jay Idzes als vervanger van de geblesseerde Luuk Brouwers in de basiself kreeg Go Ahead al vroegtijdig een domper te verwerken. Na vier minuten greep Martijn Berden naar zijn hamstring en moest zich derhalve laten vervangen door Antoine Rabillard.

Lucassen poeiert op de paal

Ondanks de vroege aderlating gooiden de bezoekers de schroom van zich af en gingen op zoek naar de openingstreffer. Bradly van Hoeven stelde Sam Hendriks in staat om voor de 0-1 te zorgen, maar de spits mikte naast. Tien minuten later had Go Ahead de pech dat een kiezelhard afstandsschot van Boyd Lucassen op de paal uiteenspatte.

Botos faalt van dichtbij

Op een aantal speldenprikjes na konden de Rotterdammers daar weinig tegenover stellen in de eerste helft. Het waren de Deventenaren die voor het meeste gevaar zorgden in Kralingen en de grootse kans van het duel kregen via Giannis Botos, die van dichtbij recht op doelman Alessandro Damen schoot.

Wederom Botos

Na rust nam de dadendrang van Go Ahead af en werd het spel minder aan Deventer zijde. De ploeg van Kees van Wonderen probeerde het wel, maar verscheen in de tweede helft mondjesmaat voor het Rotterdamse doel. Twintig minuten voor tijd kon Go Ahead alsnog de ban breken. In eerste instantie werd een inzet van invaller Zakaria Eddahchouri gekraakt en de rebound van Botos werd vervolgens van de lijn gehaald door verdediger Robin van der Meer.

Kuipers goud waard

Tien minuten voor tijd kwam dan eindelijk de verlossing voor Go Ahead Eagles. Uit een voorzet van Idzes kopte Bas Kuipers heel fraai de 0-1 binnen. Na een spannende slotfase bleef het daarbij in Rotterdam en daardoor waren alle ogen gericht op De Vijverberg. Uiteindelijk faalde De Graafschap, eindigt Go Ahead Eagles op de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie en zodoende mag de Deventer club zich officieel eredivisionist noemen.

Excelsior - Go Ahead Eagles 0-1

0-1 Bas Kuipers (82)

Arbiter: Gerrets

Geel: Tjoe-A-On, Bruins, Zwarts, Bakker, Eersteling, Van Rooien

Excelsior: Damen; Horemans (Seys/90+2), Fischer (Niemeijer/90+2), Van der Meer, Matthys, Tjoe-A-On (Aberkane/72); Mendes Moreira, Bruins (Van Rooijen/87), Oude Kotte; Ómarsson (El Hankouri/72), Zwarts.

Go Ahead Eagles: Gorter; Eersteling (Droste/85), Beukema, Bakker, Kuipers; Lucassen, Idzes, Botos; Berden (Rabillard/8), Hendriks (Mulenga/66), Van Hoeven (Eddahchouri/66).