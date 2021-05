Jay Gorter euforisch na bizarre apotheose: "Ongelooflijk veel emoties"

Het is een script waar Alfred Hitchcock een puntje aan had kunnen zuigen. Na een bizarre slotavond in de Keuken Kampioen Divisie is Go Ahead Eagles gepromoveerd naar de Eredivisie. De Deventer club won zelf bij Excelsior (0-1) en zag De Graafschap, na een lange onderbreking vanwege een verregend veld, punten verspelen tegen Helmond Sport. Ook Jay Gorter kon niet geloven wat hij allemaal had meegemaakt.

"Ik ben verdrietig en blij tegelijk. Het zijn ongelooflijk veel emoties die vrijkomen. We zijn terug in de Eredivisie, dat had ik niet verwacht in mijn eerste seizoen", beschreef de doelman na afloop. Hij moest samen met zijn teamgenoten op het veld in Rotterdam, met ongekende spanning, de verrichtingen volgen in Doetinchem. "Ik ben al een uur aan het rondbellen. Met vrienden, familie en mijn vriendin. Ik liep rondjes alsof ik nog kilometers nodig had na de wedstrijd. Mijn emoties vlogen overal naartoe."

Vriendin

"Ik ga straks alle berichten beantwoorden en dit met het team vieren. Ik weet niet hoe we dat gaan doen. Ik ga daarna naar huis en dan mijn vriendin lekker een kus geven." De doelman hield andermaal de nul en besluit het seizoen met maar liefst 25 clean sheets. "Echt abnormaal. Het duurt nog wel even om dat te beseffen. Ik heb tranen in mijn ogen en ben zo blij, ongelooflijk", besluit hij.