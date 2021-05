De ultieme afsluiting voor Beukema: "Dit was mijn droom"

Sam Beukema had zich geen beter afscheid kunnen wensen. De centrale verdediger, dit seizoen een van de sterkhouders van Go Ahead Eagles, maakt komende zomer de overstap AZ en trekt met een subliem gevoel de deur dicht in Deventer. Hij promoveerde woensdagavond met Go Ahead naar de Eredivisie en kon zijn geluk niet op.

"Dit scenario heb ik in mijn hoofd al wel een aantal keer aten rondgaan. Dat we winnen en dat we moeten wachten op de uitslag in Doetinchem. Maar dat we zo lang moesten wachten. Ik durfde echt niet meer te kijken naar het scherm", doelt de verdediger op de ontwikkelingen bij De Graafschap-Helmond Sport. "Ik ben in de kleedkamer gebleven, heb met andere mensen gepraat en ben zelfs nog even balletje gaan trappen. Ik kon het niet aanzien."

Dit was mijn droom en doel Sam Beukema

Beukema had eigenlijk het gevoel dat De Graafschap nog wel een doelpunt zou gaan maken. "Daar was ik wel bang voor. Maar het is gelukkig niet gebeurd. Ik besef nog niet eens dat dit mijn laatste wedstrijd was voor Go Ahead. Dat gaat wel komen de komende dagen. Aan de ene kant wel jammer, maar aan de andere kant heb ik het goed afgesloten hier en dat was mijn droom en doel. En dat is gelukt", aldus de afzwaaiende centrumverdediger.