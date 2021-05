Spelersbus Go Ahead Eagles door feestende supporters opgewacht in Deventer

Een woordvoerder van de gemeente vindt dat de avond goed is verlopen, ondanks dat de coronaregels niet werden nageleefd. Er is volgens de zegsman geen reden geweest voor de politie om in te grijpen. Op het plein is veel afval achtergelaten.

Niet naar de Brink

De spelersbus van Go Ahead Eagles vertrok nadat duidelijk was geworden dat de club was gepromoveerd naar Deventer. Daar kwam de bus midden in de nacht aan op een bedrijventerrein in de buurt van het hotel. Supporters hebben zich daar verzameld. Ze stonden met fakkels de bus op te wachten. Directeur Jan Willem van Dop van Go Ahead Eagles benadrukt dat de spelers niet naar de Brink zullen komen.

In het centrum van Deventer ontstond woensdagavond laat een waar volksfeest met supporters van Go Ahead Eagles, nadat duidelijk was geworden dat de club promoveert naar de Eredivisie. De vele duizenden fans scandeerden leuzen, zongen en zwaaiden met vlaggen op de Brink. Ook werd er gedanst, muziek afgespeeld en vuurwerk afgestoken. Coronaregels werden niet nageleefd.

Fans laten zich niet sturen

De politie was aanwezig met meerdere voertuigen, waaronder gepantserde politiebusjes. Eerder woensdag liet de gemeente weten niet op te treden tegen feestende supporters, mocht de club promoveren. De redenering is dat een grote groep uitzinnige fans zich niet laat sturen. Er werd al verwacht dat er een feestje kon ontstaan in de binnenstad.

De gemeente blijft bij dat standpunt, zei een woordvoerder. Volgens hem is besloten de menigte het feestje uit te laten vieren zonder dat er ingegrepen wordt. Volgens de zegsman is het niet goed dat zoveel mensen bij elkaar zijn en had iedereen eigenlijk thuis moeten blijven. Wel zal de politie proberen ervoor te zorgen dat het feest qua locatie beperkt blijft tot de Brink, zei hij.

Prima sfeer

Dat is dus niet gelukt aangezien vele supporters naar het bedrijventerrein bij hotel Van der Valk trokken om daar de spelers in te halen. Ook daar greep de politie niet in en was de sfeer prima.