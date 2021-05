Inzamelingsactie voor Priscillia die drie kinderen redde uit brandende woonwagen

Op het woonwagenkamp aan de Koopmanstraat in Enschede ging het gisteren helemaal mis. Rond acht uur 's ochtends sloegen de vlammen uit de woonwagen van Priscillia. De avond ervoor had ze een serie gekeken en was ze op de bank in slaap gevallen. Toen ze wakker schrok keek ze recht in de hoge vlammen in de hoek van de kamer.

Op dat moment drong de ernst van de situatie nog niet direct tot haar door, vertelt Priscillia. "Het duurde denk ik wel tien seconden voor ik in de gaten had dat het echt vuur was. Toen ben ik naar achteren gerend, naar de slaapkamers van de kinderen. De vlammen voelde ik langs mijn benen gaan, wat een hitte!"

Kinderen sliepen nog

De drie kinderen, 8, 10 en 15 jaar, lagen nog te slapen. "Ze hadden niets in de gaten. Waren vooral geschrokken van mijn geschreeuw, dat ze eruit moesten."

Toen de kinderen veilig waren, wilde Priscillia nog terug, de brandende woonwagen in. Om het konijn te redden en een doos met waardevolle spulletjes van haar overleden opa. Maar de vlammen sloegen al uit de ramen, de Enschedese kon niet meer terug naar binnen. Het konijn redde het niet en een half uur later stonden er alleen nog wat muren.

Geen inboedelverzekering

Op het kamp staan buren en familie klaar om het gezin tijdelijk een dak boven het hoofd te geven. Maar financieel heeft Priscillia geen idee hoe het nu verder moet, een inboedelverzekering is er niet. De woonwagen was net helemaal opgeknapt en de meeste meubels waren hagelnieuw.