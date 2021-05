Corso Vollenhove hakt knoop door: "Eenmalig een Dahliafestival, gezondheid staat voorop"

Jaarlijks komen zo’n 45.000 bezoekers uit binnen- en buitenland naar de Kop van Overijssel om de huizenhoge praalwagens met eigen ogen te aanschouwen. Totdat corona zich aandiende. Vorig jaar werd er nog snel een alternatief op poten gezet: een route met kunstwerken en straatversiering in het thema ‘75 jaar vrijheid’. "Het was toch mooi dat er iets kon", zo luidde de algehele conclusie. "Maar volgend jaar weer een echt Corso."

Te veel onzekerheden

Het voormalige Zuiderzeestadje ademt Corso. De meeste inwoners leven een jaar lang naar dit evenement toe. "Dat we iets willen gaan doen, was al snel duidelijk", reageert de Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken (V.V.V.V.). De organisatoren gingen de afgelopen maanden in overleg met wagenbouwers en allerlei instanties die betrokken zijn bij de totstandkoming van het Corso.

Met het oog op de gezondheid en financieel gezien, vinden we het niet verantwoord dit risico te nemen Han Knol, voorzitter organisatie Corso Vollenhove

Voorzitter van de V.V.V.V. Han Knol licht het genomen besluit toe: "We hebben de verschillende scenario’s in overweging genomen. Er zijn te veel onzekerheden om het Corso te organiseren in oorspronkelijke vorm. De Veiligheidsregio en de gemeente kunnen het namelijk altijd nog op de laatste dag afgelasten. Met het oog op de gezondheid en onze financiën, vinden we het niet verantwoord dit risico te nemen. Daarom dit jaar helaas geen rijdend Corso, maar een coronaproof Dahliafestival!"

Wagenbouwgroep Venomenaal werd bij de laatste editie in 2019 derde met deze creatie over hackers en een computervirus. (Foto: Corso Vollenhove/ Johan Vis)

Spektakel

Het Dahliafestival belooft een groots, kleurrijk spektakel te worden, zo vertelt de voorzitter. "Het festival zal onder meer bestaan uit wagens, mozaïeken en sculpturen op prominente plekken in Vollenhove. De wagenbouwgroepen, buurtverenigingen en met name de jeugd krijgen hierin allemaal een rol."

Als er eind augustus meer mogelijk is, dan gaan we hierin absoluut opschalen Han Knol, voorzitter organisatie Corso Vollenhove

Hoe het festival er verder precies uit gaat zien, maakt de organisatie op een later moment bekend. Han Knol: "Dit wordt samen met de wagenbouwgroepen ingevuld. Als er eind augustus meer mogelijk is, dan gaan we hierin absoluut opschalen. Uiteraard zullen we bij het organiseren van het Dahliafestival de coronamaatregelen goed in de gaten houden. Laten we er vooral een mooie feestweek van maken!"

De grond in

Voor de versiering van de praalwagens worden ieder jaar miljoenen dahlia’s gebruikt, waarvan een gedeelte afkomstig is uit Vollenhove en omgeving. De twaalf groepen die bouwen aan de creaties, hebben vaak een eigen bloemenveld. Het is handig zelf te beschikken over bloemen. Plus de handel levert een aardig zakcentje op. Dat soort inkomsten is hard nodig, want in het bouwen van een wagen gaat een hoop tijd én geld zitten.

Normaal gesproken gaan de knollen in deze periode de grond in, zo ook dit jaar. Nog voordat het besluit gisteravond werd genomen en terwijl het niet zeker is wat alle andere Corso’s doen. "Anders zijn de knollen niks meer waard." Voor het aankomende jaar zullen er in ieder geval een stuk minder dahlia’s nodig zijn door afgelaste Corso's en kleinere wagens.

De dahliaknollen worden aan het begin van het jaar eerst uit elkaar gehaald, ook wel gescheurd. Eind april of begin mei worden ze gepoot. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Streep door gondelvaart

De buren, het Bloemencorso in Sint Jansklooster, gaf eerder aan dat nog ‘alle seinen op groen staan voor een optocht in 2021’. Een definitief besluit volgt op 1 juni. Ook het grootste Corso van Nederland, die van het Brabantse Zundert, is nog in de fase van overleg. Plaatsen als Lichtenvoorde en Valkenswaard hebben laten weten een route met kunstobjecten te organiseren.

Terug naar de Kop van Overijssel. Vorige week meldde Gondelvaart Dwarsgracht dat de jubileumeditie opnieuw een jaar wordt uitgesteld. Het bestuur: "Het bouwen kan nu niet op een verantwoorde wijze. We hopen volgend jaar een uitgebreide 75e Gondelvaart met Volksfeest te kunnen organiseren".