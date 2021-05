Begrip bij burgemeester van Enschede voor mensen die blijven zoeken naar rechtvaardigheid rond vuurwerkramp

De herdenking van de ramp gebeurt ook dit jaar weer aangepast vanwege coronamaatregelen. "Namens de hele stad sta ik stil bij de vuurwerkramp", zegt burgemeester Van Veldhuizen. "Het is een litteken in de stad", zegt de burgemeester verwijzend naar de plek waar de explosie plaatsvond, 21 jaar geleden. "Maar dat mag je laten zien. De hele stad denkt er één keer per jaar aan, maar er zijn ook een heleboel mensen op wie de ramp een hele grote impact heeft gehad."

Bij het Monument 'Het verdwenen huis tussen hemel en aarde' worden ook vandaag weer veel bloemen gelegd. Een nabestaande heeft met tape een emotionele tekst op het monument geplakt.

Een nabestaande heeft een emotionele tekst op het monument geplakt (Foto: RTV Oost / Chantal Everaardt)

Het hoort bij ons, hoe verdrietig ook. Burgemeester Onno van Veldhuizen

Van Veldhuizen merkt dat wanneer er bijvoorbeeld in de gemeenteraad gesproken wordt over de ramp. "Het raakt mensen nog steeds heel diep. Het is een open wond. Maar het hoort bij ons, hoe verdrietig ook."

Monument vuurwerkramp (Foto: RTV Oost / Chantal Everaardt)

Documentaire

Van Veldhuizen begrijpt ook dat mensen blijven zoeken naar rechtvaardigheid en de waarheid rond de vuurwerkramp. Zo zendt RTV Oost vanavond de documentaire 'De Waarheid' van filmmaker Pieter Fleury uit. Hoe kon zo’n ramp in een strak georganiseerd land als Nederland plaatsvinden? Fleury ging op zoek naar het antwoord.

In complotten geloof ik niet. Daar kan ik als bestuurder niets mee Burgemeester Onno van Veldhuizen

Die zoektocht naar de waarheid zal volgens de burgemeester nooit ophouden. "Justitieel is gezegd: dit is wat het is volgens onze lijnen van rechtvaardigheid die we met elkaar hebben afgesproken. Daarbinnen moeten we het een plaats geven."

Van Veldhuizen begrijpt dat dit voor sommige mensen niet mogelijk is. "Ik wens die mensen van harte dat ze er vrede in vinden. Ik zeg wel eens: mensen streven naar rechtvaardigheid, maar absolute rechtvaardigheid is toch meer iets voor de goden en god zo je wil. Wij doen ons best." In complotten gelooft hij niet. "Daar kan ik als bestuurder niets mee. Ik moet het toch echt doen met controleerbare feiten. Dat is het enige waarop je elkaar kunt aanspreken."

Blijven herdenken

Voorzitter Bram Distel van de Stichting Herdenking Vuurwerkramp grijpt het nog altijd aan, het monument en de bloemen die er liggen op 13 mei. "Het blijft leven. Dat merken we ook uit allerlei reacties vanuit de bevolking en vanuit instellingen in de stad Enschede." Hij verwijst naar een concert dat hij zelf in 2019 organiseerde rond de herdenking van de ramp in de Lasonderkerk. "Dan merk je gewoon dat de belangstelling groot is en dat men wil blijven herdenken."

De veerkracht laten zien die Enschede heeft getoond, dat is belangrijk. Bram Distel, voorzitter van de Stichting Herdenking Vuurwerkramp

In 2010 is besloten om tot een meer sobere herdenking van de ramp over te gaan. Er is toen ook gesproken met slachtoffers die toen aangaven dat 2010 voor hen een belangrijk punt was, maar dat ze niet meer elk jaar terugkomen. Het gaat dan om slachtoffers die na de wederopbouw niet zijn teruggekeerd naar Roombeek. "Maar vanuit de wijk en de stad zijn er nog steeds geluiden om het te blijven doen. Die vraag komt ook ieder jaar terug."

Waardevol

Volgens Distel is herdenken om meerdere redenen heel belangrijk. Om mensen eraan te herinneren bijvoorbeeld dat een dergelijke ramp nooit meer mag gebeuren. "Maar ook het laten zien van de veerkracht die er in Enschede getoond is. Die dingen samen maken dat het heel waardevol blijft om te herdenken."

In heel Enschede luiden vanmiddag tussen vijf voor half vier en half vier, het moment van de ontploffingen, de kerkklokken.