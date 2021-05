Heracles Almelo blijft meedoen om de play-offs na gelijkspel tegen Feyenoord

Heracles Almelo doet tot en met de laatste speelronde mee om een plek in de play-offs. In eigen huis speelde de ploeg van trainer Frank Wormuth vanmiddag met 1-1 gelijk tegen Feyenoord en daardoor gaat de strijd om plek acht nog tussen Heracles en Sparta.

De eerste kans was voor Delano Burgzorg. Justin Bijlow tikte zijn inzet over de lat. Namens Heracles was Nicolai Jørgensen het gevaarlijkst, maar ook hij scoorde niet. Mats Knoester blokte een schot van Steven Berghuis. Een treffer wisten beide ploegen niet te maken in de eerste helft.

Doelpunt voor beide ploegen

Kort na rust kreeg Heracles een tegenvaller te verwerken. Topscorer Rai Vloet moest er geblesseerd af en werd vervangen door Sinan Bakis. Die kreeg koud in het veld wel een goede kans, maar Bijlow bracht redding. Even later was het aan de andere kant wel raak. Orkun Kökçü schoot en zag Janis Blaswich de bal niet goed verwerken: 0-1. Die stand stond echter niet lang op het bord, want vier minuten later schoot Bakis een strafschop binnen en maakte met zijn tiende van het seizoen gelijk. Een winnaar kwam er niet. Heracles heeft nu, net als Sparta 44 punten, Fortuna heeft er drie minder en lijkt kansloos. Zondag is de laatste speelronde in de Eredivisie.

Heracles Almelo - Feyenoord 1-1

0-1 Kökçü (64)

1-1 Bakis (68/strafschop)

Arbiter: Manschot

Geel: Quagliata, Pröpper, Diemers

Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Pröpper, Knoester, Quagliata; Schoofs, Vloet (Bakis/51), De la Torre (Kiomourtzoglou/90+2); Lunding (Breukers/74), Burgzorg (Sierra/74), Azzaoui (Kutucu/90+2).

Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Haps; Toornstra (El Bouchataoui/90+2), Fer, Kökcü (Teixeira/85); Berghuis, Jørgensen (Bozenik/77), Sinisterra (Diemers/77).