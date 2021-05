PEC Zwolle beleeft kansloze middag op bezoek bij PSV

PEC Zwolle heeft vanmiddag kansloos verloren in Eindhoven. In het Philips Stadion was het duel na ruim een half uur al beslist en uiteindelijk was PSV met 4-2 te sterk voor de ploeg van trainer Bert Konterman.

PSV was zoals verwacht de betere ploeg, maar aan de andere kant schoot Mustafa Saymak maar net over. Na een kwart wedstrijd kwam de thuisploeg op een bijzondere manier op voorsprong. Yuta Nakayama speelde terug op doelman Xavier Mous en die liet de bal op een dramatische manier over zijn voet rollen en die ging het doel in. Even later schoot Donyell Malen al de 2-0 achter de doelman en weer kort daarna maakte Yorbe Vertessen al de 3-0. Dat was ook de ruststand en dus was het duel na een helft al zo goed als klaar.

Nog twee eretreffers

PSV ging na rust door met waar het de eerste helft al aan was begonnen; scoren. De veelbesproken Eran Zahavi maakte tien minuten na de pauze de 4-0. Twintig minuten voor het einde deed PEC zowaar iets terug. Immanuel Pherai schoot de eretreffer achter doelman Yvon Mvogo. In de laatste minuut maakte invaller Samir Lagsir ook nog zijn eerste voor PEC en bepaalde daarmee de eindstand op 4-2.

PSV - PEC Zwolle 4-2

1-0 Mous (22/eigen doelpunt)

2-0 Malen (29)

3-0 Vertessen (34)

4-0 Zahavi (54)

4-1 Pherai (69)

4-2 Lagsir (90)

Arbiter: Gözübüyük

Geel: Bajselmani, Doue, Lam

PSV: Mvogo; Dumfries (Piroe/86), Teze, Boscagli (Viergever/46), Max (Obispo/62); Vertessen (Rosario/46), Van Ginkel, Sangaré; Gakpo (Madueke/62), Zahavi, Malen.

PEC Zwolle: Mous; Lam, Van den Belt, Nakayama; Bajselmani (Manuel/70), Strieder (Doue/46), Saymak (Drost/84), Paal; Pherai, Tedic (Lagsir/84), Clement.