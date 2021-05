Succescoach Kees van Wonderen: "Een jongensboek, een ultieme droom"

"Ongelooflijk, onbeschrijfelijk wat er allemaal gebeurt en hoe dat dan allemaal loopt. Maar gelukkig met een goede afloop. Dus daar zijn we met z'n allen superblij mee", begint de oefenmeester, die in zijn eerste jaar als hoofdtrainer direct zo'n prestatie neerzet.

Jongensboek

Door veel regenval bij concurrent De Graafschap werd dat duel lang gestaakt en moest Go Ahead in het stadion van Excelsior kijken naar wat er gebeurde in Doetinchem: "Dan weet je niet hoe je moet bewegen. Ik heb ook niet zoveel van de wedstrijd willen volgen. Omdat je daar geen grip op hebt en je zit te wachten tot De Graafschap eventueel die goal maakt. Dus ik ben ergens in de catacomben gaan staan en ik ben in blessuretijd het veld opgelopen en heb ik het einde meegekregen en uiteindelijk spelen ze gelijk en wordt je tweede en promoveer je rechtstreeks naar de Eredivisie. Dat is een jongensboek, een ultieme droom die je met elkaar beleeft."

Onwijs gaaf

Van Wonderen is vooral heel erg trots: "Ik vond het onwijs gaaf om spelers waar je het hele jaar mee werkt en later alle supporters, mensen die ontzettend betrokken zijn bij de club en waar het een belangrijk deel van hun leven is, die zo blij te zien en zo'n ontlading te mogen meemaken. Dat is fantastisch om te zien. Dus daar ben je wel heel blij mee. Je ziet gewoon enorme blijdschap bij mensen, die van gekkigheid niet weten wat ze moeten doen en om dat te kunnen delen met elkaar is prachtig."

Mooie klus

"Morgen sluiten we het seizoen af met elkaar en dan richten we ons alweer op het nieuwe seizoen." Daarvoor moet dus een andere selectie worden samengesteld. Een selectie die Eredivisie-waardig is. "Dat wordt een mooie klus. Het is iets waar je naar uitkijkt. Ik zeg niet dat het makkelijk is, want dat was het dit jaar ook niet. Maar we willen Eredivisie spelen in Deventer en dan het liefst met publiek hier in De Adelaarshorst. Daar kijk ik erg naar uit, dat we dat kunnen doen in een enorm emotioneel stadion, waar we de tegenstanders het vuur aan de schenen kunnen leggen."