Verhalen over de vuurwerkramp en opbouw Roombeek nu te beleven via een app

Met je telefoon in de hand wandelen door de wijk Roombeek in Enschede, luisterend naar verhalen over de vuurwerkramp. Jasper Schütz en Bart-Jan Herweijer hopen via de Vuurwerkramp Verhalen app de herinneringen aan de ramp maar ook verhalen over de opbouw van de wijk te laten horen.

De app leidt je langs twaalf punten in de ooit verwoeste wijk Roombeek. Van de geluidsfragmenten van de interviews met mensen die toen de ramp meemaakten krijg je soms kippenvel als je naar de herinneringen luistert. Maar de verhalenapp geeft ook informatie over de twaalf punten in de wandeling.

Je merkt dat de vuurwerkramp nog steeds heel veel mensen raakt

Het doel van de twee bedenkers van de app, Jasper en Bart-Jan, is om de verhalen levend te houden. Bart-Jan vindt het belangrijk dat de vuurwerkramp in het collectieve geheugen van Enschede blijft. "Het biedt ook een stukje troost en helpt misschien wel bij de verwerking, want je merkt dat de vuurwerkramp nog steeds heel veel mensen raakt."

De verhalen komen bijvoorbeeld van Danny de Vries, de verslaggever die de eerste wereldberoemde beelden maakte van de klap. Danny vertelt over zijn ervaringen. Maar ook is het verhaal van Martin Brouwer, leerkracht van basisschool De Fontein, te horen. Hoe hij zaterdags nog werkt in school en door de drukgolf van de knal werd omvergeblazen.

Huis van Verhalen

Jasper benadrukt dat de app niet alleen over toen gaat, ook over de kracht van de wijk. De vernieuwing en de veerkracht van de gemeenschap. De app is via de appstore te downloaden en blijft in ieder geval de hele maand mei beschikbaar. De wandeling eindigt bij Het Huis van Verhalen, de plek waar nog steeds mensen samenkomen om hun verhalen en herinneringen te delen aan die rampzalige 13 mei 2000.