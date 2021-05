Heracles hoopt op ticket bij AZ, maar zonder aanvoerder Robin Pröpper: "Waardeloos"

"Ik wist dat ik op scherp stond natuurlijk, alleen Feyenoord kwam eruit met vier, vijf spelers. Dan moet je snel beslissen en dan moet je er één voor het team nemen helaas. Dat is waardeloos. Ik ga ervanuit dat Marco (Rente, red.) dan speelt en dat hij het heel goed doet", aldus Pröpper. Die weet dat het een lastige opgave gaat worden om achtste te worden: "Je gaat het uitmaken met Sparta, alleen dan moet je resultaat boeken want we hebben een minder doelsaldo. Dat is een moeilijke opgave, maar het kan."

Moesten winnen

Als Heracles had gewonnen van Feyenoord waren de vooruitzichten voor zondag een stuk beter geweest en die kans was er volgens de aanvoerder: "Je speelt 1-1 tegen Feyenoord, dus dat is gewoon een goed resultaat. Alleen we hoopten wel op meer, ik denk dat dat gevoel ook overheerste. Er zat wel in ons hoofd dat we moesten winnen vandaag om een gat te slaan voor de concurrentie voor die achtste plek. Dat hebben we helaas nagelaten, maar ik denk wel dat we tevreden mogen zijn met een punt."

We kunnen nog

In de slotfase was er twijfel bij Heracles om voor de winst te gaan of het gelijkspel te verdedigen: "Ik had nog wel het idee van we kunnen nog. Feyenoord voelde zich na die 1-1 weer waardeloos vandaag en ik had het idee dat wij daarna wel iets meer de overhand hadden. Dus dat we iets meer konden gaan doen. Anderzijds vloeiden de krachten ook wel een beetje weg en konden we misschien ook niet meer."