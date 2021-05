Deventer geniet na van één van de mooiste avonden uit de clubgeschiedenis van Go Ahead

"We hebben een mooie avond gehad. Gepromoveerd, dat is ook lekker maar hoe laat het geworden is, weet ik niet meer", vervolgt de man. Colaatje in de hand en een zonnebril op de neus, waarschijnlijk niet alleen tegen het zonnetje dat boven Deventer schijnt. Ongetwijfeld ook om de gevolgen van de drank een beetje te verzachten.

Nee, hij had het niet aan zien komen dat zijn club Go Ahead Eagles promotie af zou dwingen. De ploeg van trainer Kees van Wonderen had het immers ook niet meer in eigen hand, was afhankelijk van concurrent De Graafschap dat punten moest verliezen tegen Helmond Sport. "Ik had het wel gehoopt, maar wij scoorden zelf ook laat. Dan spelen wij 0-0 dacht ik. En we moesten nog een uur of anderhalf uur wachten op De Graafschap, dus ik was er wel bang voor. We hebben het gelukkig gehaald."

Bij stadion De Adelaarshorst in Deventer staat een groepje jongens dat nog maar wat graag een keer over doet hoe zij gisteren juichten toen het mooiste scenario voor Go Ahead Eagles waarheid werd. Ze staan te wachten op spelers van de kersverse eredivisionist die voor een bijeenkomst naar het stadion komen. Allemaal willen ze een selfie met hun helden, die daar uiteraard de tijd voor nemen.

"Niet verwacht, maar wel gehoopt zegt een andere supporter die ook verwijst naar het scenario waarbij De Graafschap of liever gezegd tegenstander Helmond Sport de helpende hand moest toesteken. "Als je dan zelf je sportieve plicht doet en zij laten het liggen dan is dat mooi meegenomen."

Ook trainer Kees van Wonderen is naar het stadion gekomen. "We zijn er gewoon enorm blij mee en wat we heel leuk vinden is dat je dat kan delen met heel veel mensen die de club een warm hart toedragen." Verdediger Sam Beukema kan ook een dag na het veiligstellen van de promotie eigenlijk alleen maar lachen. "Het is heel gaaf, een droom die uitkomt maar het is ook nog wel onwerkelijk. Ik besef nog niet helemaal wat er gisteren allemaal is gebeurd."

Vanzelf ging het allemaal niet dit seizoen voor Go Ahead Eagles. "We hebben best wel een aanloopje moeten nemen om de boel de kant op te krijgen die we wilden", zegt Van Wonderen. "Maar als dat dan lukt en de mensen worden enthousiaster en die voelen zich weer één met de club en trots en blij en dan promoveer je ook nog, dat is uniek."

Matchwinner in Rotterdam Bas Kuipers wil al wel vooruitkijken. "Het wordt gewoon een supermooi seizoen. Ik hoop dat er weer heel veel supporters mogen komen. Dat zou echt geweldig zijn. Als je ziet hoe trouw die zijn geweest, ook in een seizoen dat ze niet mochten komen, dat is echt bizar."

Ook Van Wonderen verheugt zich al op de eredivisiewedstrijden in een volle Adelaarshorst. "Daar is dit stadion voor bedoeld."