Wout Weghorst zoals verwacht in Oranje-voorselectie voor EK, geen Joël Drommel

Weghorst werd door De Boer nog niet opgenomen in een definitieve selectie, maar omdat de coach bij het EK 26 in plaats van 23 spelers mee mag nemen lijkt Weghorst zeker te zijn van een plek in de groep. De Boer liet onlangs weten dat de kans groot is dat hij de spits uit Borne meeneemt. Weghorst speelde vier interlands, allemaal onder Ronald Koeman.

Geen selectie voor Drommel

Joël Drommel loopt de voorselectie voor het Europees Kampioenschap mis. De sluitpost van FC Twente, die een transfer naar PSV verdiende dankzij zijn uitstekende seizoen in Enschede, gaat niet mee als derde doelman. De Boer heeft in zijn voorselectie de voorkeur gegeven aan Jasper Cillessen, Marco Bizot, Tim Krul en Maarten Stekelenburg.

Joël Drommel ontving geen uitnodiging voor de voorselectie (Foto: Orange Pictures)

Programma Oranje

De definitieve spelerslijst moet op 1 juni worden ingediend. Op 21-22 en 24-26 mei trainen de beschikbare spelers in Zeist. Van 29 mei tot en met 5 juni gaat de ploeg op trainingskamp in Portugal. Daar is op 2 juni een oefenwedstrijd tegen Schotland. Op 6 juni oefent de ploeg in Enschede tegen Georgië.

Hoofdtoernooi

Het EK begint voor Nederland op 13 juni tegen Oekraïne, Oostenrijk is vier dagen later de tweede tegenstander en op 21 juni wordt de groepsfase afgesloten tegen Noord-Macedonië. Woensdag 26 mei maakt De Boer bekend welke spelers deel uitmaken van zijn definitieve selectie voor het Europees kampioenschap.

Bekijk hieronder de volledige voorselectie