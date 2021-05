Twee auto's in brand in Zwolle-Zuid, politie zoekt getuigen

Twee auto's in brand in Zwolle-Zuid (Foto: News United / Stefan Verkerk)

In Zwolle was gisteravond weer sprake van brandende auto's. Kort voor middernacht werd melding gedaan van een autobrand in de Staatssecretarislaan in Zwolle-Zuid. De politie gaat uit van brandstichting.

Buurtbewoners lieten weten dat er voor de autobrand geruzie was op straat. Kort daarna was er een doffe knal te horen, waarna er een felle brand was. Op dezelfde plek is al twee keer eerder brand geweest. Op 24 januari 2020 was het hier voor het laatst raak. Precies twee jaar geleden, op 14 mei 2019, was er ook al brand.

Onderzoek

De politie gaat vanochtend onderzoek doen bij de auto die in brand is gestoken. De auto die er naast stond is ook ten prooi gevallen aan de vlammen.

De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden uit de omgeving. Mensen die beelden hebben kunnen zich melden bij de politie.