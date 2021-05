Vacature all-round mediatechnicus

RTV Oost is op zoek naar versterking van de afdeling Mediatechniek. Ben jij een enthousiaste leergierige technicus met affiniteit voor wat er in de provincie Overijssel speelt?

RTV Oost, het publieke mediabedrijf voor Overijssel, brengt nieuws en benadrukt de identiteit van de regio. Online en via radio en tv. RTV Oost is de meest geraadpleegde nieuwsbron van Overijssel.

RTV Oost is op zoek naar versterking van de afdeling Mediatechniek. Ben jij een enthousiaste leergierige technicus met affiniteit voor wat er in de provincie Overijssel speelt? Dan herken je je hopelijk in onderstaande functie.

All-round Mediatechnicus

Wij zoeken voor deze vacature een enthousiaste collega met ervaring in videomontage en camerawerk. Ervaring met het verzorgen van live schakelwerkzaamheden is een pré.

Je wordt opgeleid om het mediaproductie platform Hive te leren bedienen. Naast het werk in de studio in Hengelo ben je ook regelmatig buiten de studio aan het werk. Dit kan op onze verbindingswagen maar ook als schakeltechnicus op een meercamera-wagen of als cameraman (m/v). Naast deze werkzaamheden, die als hoofdtaak kunnen worden beschouwd, word je ingezet als operator van het robotic camerasysteem. Het bedienen van studio camera’s en camerashading zal ook tot het takenpakket behoren.

In deze gevarieerde functie zul je worden ingezet voor nieuws, sport, informatieve programma’s en evenementen die op televisie maar zeker ook op de online kanalen en social media worden verspreid. De geschikte kandidaat voor deze functie beschikt over een MBO+ werk-/denkniveau. Het bijhouden van kennis betreffende bij RTV Oost gebruikte relevante systemen beschouw je als een uitdaging. Mediatechnicus is een faciliterende functie, je vindt het vanzelfsprekend om de redactie zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden om samen het best mogelijke product af te leveren. Omdat RTV Oost een 24/7 mediabedrijf is zijn de werktijden onregelmatig en word je ook regelmatig in het weekend ingepland. Het is voor deze functie noodzakelijk in de provincie Overijssel te wonen of daar naar toe te verhuizen.

Wij bieden een uitdagende en gevarieerde functie voor de periode van een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. De functie is ingedeeld in salarisschaal F van de cao voor het omroeppersoneel. Het betreft een fulltime functie (36 uur/week), ingaande z.s.m., met als standplaats Hengelo. De beloning is conform de omroep cao, die garant staat voor een prima salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Interesse?

Sollicitaties kunnen uiterlijk tot maandag 7 juni 2021 per e-mail gestuurd worden naar Jolanda Caspers (peno@rtvoost.nl). Voor meer informatie kun je bellen met Peter Cornelisse, teamleider mediatechniek, telefoonnummer 06-12992852.