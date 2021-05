AZ-Heracles: voor altijd verbonden met de kopbal van Pieckenhagen

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

AZ – Heracles

Heracles wacht statistisch gezien een bijna onmogelijke opgave om de play-offs voor Europees voetbal te halen. In de Eredivisie wonnen de Almeloërs nog nooit in Alkmaar. Dat gebeurde wel één keer in de beker (2012) en drie keer in de Eerste Divisie (1993, 1994, 1995).

Een gelijkspel zou kunnen volstaan als Sparta verliest bij Heerenveen. Daarin slaagde Heracles één keer eerder bij AZ: in 2005 werd het 2-2. Dat was het duel waarin doelman Martin Pieckenhagen in de slotfase raak kopte en zo een punt voor Heracles uit het vuur sleepte. Dat deed hij in dat duel trouwens ook met vele reddingen.

Huiskamervraag. Wie maakte toen de andere Almelose treffer? Het antwoord is er één uit de categorie totaal vergeten spelers: Denis Calincov. De Moldaviër slaagde niet bij Heracles en is tegenwoordig coach in zijn vaderland.

Mocht Heracles een punt meer halen dan Sparta dan is het de vijfde keer dat de Almeloërs zich plaatsen voor de play-off’s om Europees voetbal, in dit geval de nieuw opgezette Conference League.

FC Twente – ADO Den Haag

Sluit FC FC Twente een uiterst belabberde tweede seizoenshelft toch nog af met een overwinning in een duel dat nergens meer om gaat? Een blik op de stand van het kalenderjaar 2021 geeft een treurige aanblik: FC Twente staat samen met degradant VVV onderaan. Twee overwinningen slechts na de jaarwisseling, het minst van allemaal.

Die twee overwinningen werden ook nog eens gehaald in uitwedstrijden. De reeks van niet gewonnen thuiswedstrijden staat nu al op twaalf, het clubrecord is al gebroken. De Grolsch Veste is het enige stadion in het betaalde voetbal waarin de thuisploeg in 2021 niet heeft gewonnen.

Ook de thuisbalans tegen het al gedegradeerde ADO Den Haag is geen vrolijke. Van de laatste vijf ontmoetingen won Twente er maar ééntje. Bijna vijf jaar geleden werd het 4-1, Enes Ünal (2x), Bersant Celina en Kamohelo Mokotjo tekenden toen voor de doelpunten. Is er dan helemaal niets positiefs te melden? Jawel. Eerder dit seizoen won FC Twente met 2-4 in Den Haag door goals van Queensy Menig, Danilo Pereira (2x) en Thijs van Leeuwen.

Danilo pakte rood tegen RKC en heeft zijn laatste duel voor FC Twente gespeeld (Foto: Orange Pictures)

PEC Zwolle - FC Groningen

Ook voor PEC Zwolle staat er bij de laatste wedstrijd, behalve wedstrijdpremies, niets meer op het spel. Tegenstander FC Groningen is al verzekerd van play-offs om Europees voetbal en PEC staat muurvast op de dertiende plaats.

PEC won de laatste drie ontmoetingen in eigen stadion tegen FC Groningen. Vorig jaar kopte Yuta Nakayama de Zwollenaren naar de 1-0 zege. In 2019 werd het duel gestaakt wegens onweer en een paar dagen later uitgespeeld, PEC won met 3-2. En ook in 2017 werd het na een tumultueuze slotfase 3-2. Diep in blessuretijd maakte Youness Mokhtar de winnende vlak nadat Groningen-speler Tom van Weer de rode kaart kreeg.

Alle wedstrijden beginnen zondagmiddag om half drie en zijn live te volgen bij de Oosttribune op Radio Oost.