Corona heeft gevolgen voor drukte op Overijsselse wegen; 11 procent minder verkeer

De coronacrisis heeft gezorgd voor aanzienlijk minder verkeer op provinciale wegen in Overijssel. Gemiddeld nam de hoeveelheid verkeer in 2020 met 11 procent af ten opzichte van 2019. Op werkdagen werd er 10 procent minder gereden en in de weekenden bijna 14 procent minder. Het vrachtverkeer kende bijna geen afname; er was 1 procent minder vrachtverkeer in 2020 ten opzichte van 2019.

De cijfers van vorig jaar zijn wat betreft de werkdagen ongeveer te vergelijken met de hoeveelheid verkeer twintig jaar geleden. Voor de weekenden is het zelfs vergelijkbaar met dertig jaar geleden. Tussen 1986 en 2000 was jaarlijks sprake van een forse toename van verkeer. De economische crisis tussen 2008 en 2014 zorgde voor een tijdelijk afname. De coronacrisis leverde vorig jaar ineens een daling van 11 procent op.

Vrachtwagens

Er werden vorig jaar 1.540 miljoen (ruim anderhalf miljard) voertuigkilometers met personenauto's afgelegd op provinciale wegen in Overijssel. De hoeveelheid vrachtverkeer nam vorig jaar met 1 procent af ten opzichte van het jaar ervoor. Ook wat betreft de vrachtwagens was tijdens de economische crisis een daling te zien. Na die crisis was tot en met 2018 een aanzienlijke stijging te zien, waarna een gestage daling zich inzette.

Drukst in Twente

De drukste wegvakken op het provinciale wegennet in Overijssel liggen in Twente. De invalsweg op de N739 tussen de snelweg A35 en Hengelo is het drukste wegvak met gemiddeld bijna 27.000 motorvoertuigen per dag. Daarna volgen de N342 bij Oldenzaal en de N743 tussen Borne en Hengelo. Ook de N340 bij Zwolle is een druk wegvak met meer dan 20.000 motorvoertuigen per dag.

Het wegvak met het minste verkeer is de N824 van Neede naar Diepenheim. Hier rijden dagelijks ruim 2.200 motorvoertuigen. Nog geen 10 procent ten opzichte van de drukste wegvakken.