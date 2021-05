Halil Dervisoglu verrassende naam in voorlopige EK-selectie Turkije, Türüç ontbreekt

In de Turkse voorselectie voor het EK voetbal is Halil Dervisoglu een van de opvallendste namen. De aanvaller kwam eerder dit seizoen uit voor FC Twente, maar maakte daar geen indruk. In de Turkse competitie deed hij dat vervolgens wel en deelname aan het EK lonkt. Deniz Türüç uit Enschede is een verrassende afwezige.

Geboren Rotterdammer Dervisoglu maakte anderhalf jaar geleden de overstap van Sparta naar het Engelse Brentford. Daar kwam hij in zijn eerste maanden nauwelijks aan spelen toe, waarop hij in de zomer van 2020 op huurbasis neerstreek in Enschede. Bij FC Twente bleef de teller steken op twee basisplaatsen en zeven invalbeurten, waarop Brentford hem in de winterstop terughaalde.

In januari volgde voor Dervisoglu een verhuurperiode aan de Turkse topclub Galatasaray. Daar maakt hij een goede indruk en dat is ook bondscoach Senol Günes opgevallen, hij heeft Dervisoglu opgenomen in de dertigkoppige voorselectie voor het EK. Daarvan vallen nog vier spelers af.

Ünal wel, Türüç niet

Dervisoglu is niet de enige oud-Twente-speler in de selectie. Ook Enes Ünal staat op de nominatie om mee te gaan. De spits van Getafe kwam in het seizoen 2016/2017 uit voor FC Twente en heeft inmiddels twintig interlands op zijn palmares.

Deniz Türüç uit Enschede is daarentegen een opvallende afwezige. De voormalig middenvelder van Go Ahead Eagles speelde elf interlands voor Turkije en viel in maart nog in tegen Oranje. Bij zijn club Istanbul Basaksehir stond Türüç afgelopen week nog in de basis in de competitieduels met Sivasspor en Kayserispor. Feyenoorder Orkun Kökçü is concurrent op zijn positie, hij zit wel in de voorselectie.

Poule A

Turkije is op het EK ingedeeld in poule A met Italië, Zwitserland en Wales. Op vrijdag 11 juni speelt het land de openingswedstrijd van het EK tegen Italië. De wedstrijd in Rome begint die avond om negen uur.