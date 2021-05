Turkse vereniging Almelo mogelijk dakloos: "We helpen mensen, iets wat de gemeente niet doet"

Al ruim twintig jaar zit de vereniging in de Kolkschool in Almelo, maar die is verkocht. De huidige eigenaar, de gemeente Almelo, moet het pand opleveren zonder huurders en daarom moeten de laatsten er snel uit.

De gemeente heeft onder meer ATIB voor de rechter gesleept om de vereniging uit hun huidige pand te krijgen. Maandag is de uitspraak in deze zaak.

Maar wat doet ATIB eigenlijk? Bekijk dat in onderstaande video

"Het aanbod wat de gemeente gedaan heeft is schaamteloos." Oud-raadslid Jan van Gorkum heeft er geen goed woord voor over. De gemeente heeft voorstellen gedaan voor andere locaties, maar die voldeden niet volgens Van Gorkum. "Jarenlang hebben we deze eerste generatie gastarbeiders het vuile werk op laten knappen wat we zelf niet wilden doen. En dan dit als stank voor dank."

Ook bestuurslid Mustafa Keskin van ATIB is boos. "Als de rechter ons geen gelijk geeft dan heb ik al gezegd dat we het gemeentehuis als locatie gaan gebruiken. Daar is een grote hal en koffie." ATIB is er trots op een onafhankelijk, seculiere organisatie te zijn en wil niet bij andere Turkse organisaties in een gezamenlijk gebouw zitten. Keskin benadrukt dat ATIB er niet alleen maar is voor mensen uit Turkije: "Ook uit Syrië komen steeds meer mensen naar ons toe en uit heel veel andere landen. We zijn er voor iedereen."

Mahsur Gül kwam in 1970 naar Almelo (Foto: RTV Oost)

De mensen die bij ATIB komen zijn vooral de wat oudere, in Turkije geboren, eerste generatie arbeiders, zoals Lütfi Asik en Mahsur Gül. Beiden kwamen in 1970 naar Almelo om te gaan werken voor Ten Cate. De Nederlandse taal is altijd een probleem geweest voor Lütfi Asik. "Wij hadden geen tijd en ruimte om Nederlands te leren. Het bedrijf had een eigen tolk. Een keer in de week of in de twee weken konden wij onze problemen aan hem vertellen. Hij bracht dat dan over aan de afdeling personeelszaken."

Deze mensen hadden geen opleiding of alleen lagere school, sommigen waren zelfs analfabeet. Mustafa Keskin, ATIB

Het was altijd de bedoeling van de arbeiders om terug te gaan naar Turkije na een aantal jaar werken. Maar uiteindelijk bleven ze en kwamen hun vrouw en kinderen over naar Nederland. Omdat ze in eerste instantie werkten om hier te overleven, maar ook om geld naar de familie in Turkije te sturen, bleef er weinig tijd over voor het leren van de taal. En dat niet alleen zegt Mustafa Keskin. "Deze mensen hadden geen opleiding of alleen lagere school, sommigen waren zelfs analfabeet. Dan kan je niet verwachten dat ze zomaar even Nederlands leren."

Vrijwilligers van ATIB helpen Lütfi Asik. "Allereerst gezellig met elkaar praten. Maar ook worden wij hier geholpen met onze bureaucratische problemen. Voor zaken, die te maken hebben met de gemeente, politie en andere instanties komen wij bij ATIB terecht. ATIB treedt voor ons op als adviseur. Een advocaat is voor ons veel te duur."

De gemeente Almelo wil lopende de rechtszaak niet reageren, maar deed dat al wel eerder tijdens een demonstratie van ATIB.