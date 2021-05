Mats Knoester in voorselectie Jong Oranje voor knock-outfase EK

Calvin Stengs ontbreekt in de voorselectie van het Nederlands elftal voor het EK, maar de aanvaller van AZ kan wel met Jong Oranje meedoen aan de knock-outfase van het jeugd-EK. Er is ook een plek ingeruimd voor Mohamed Ihattaren, de PSV'er die afviel voor de groepsfase van het EK met Jong Oranje en bij zijn club de afgelopen weken amper in actie kwam.

Frankrijk

Jong Oranje speelde eind maart in Hongarije de groepsfase van het EK. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi eindigde bovenaan in een poule met Duitsland, Roemenië en Hongarije. In de kwartfinales wacht op 31 mei Frankrijk. Bij winst spelen de Nederlanders drie dagen later in de halve finales tegen de winnaar van Denemarken - Duitsland. De finale van het EK voor spelers onder 21 jaar is op zondag 6 juni.