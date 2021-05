Van PEC-supporters mochten Eagles wel 'blijven waar ze waren'

Freddy Eikelboom, voorzitter van de supportersclub PEC Zwolle, zat woensdag gespannen voor de buis: "Ik had natuurlijk gehoopt dat De Graafschap zou winnen van Helmond Sport. De buren van stroomopwaarts wonnen uiteindelijk in Rotterdam. Het scenario dat toen uit de bus rolde, was niet ons droomscenario. We hadden liever dat de buren daar gehouden waar ze het afgelopen seizoen ook zaten. "

De ploeg uit Deventer hoeft dan volgens Eikelboom ook niet te rekenen op bloemen en gebak. "We hadden liever iets opgestuurd naar Doetinchem. Dan hadden we hier in Zwolle ook een feestje gehad woensdagavond."

Uitzien naar IJsselderby

Dat de clubs uit Zwolle en Deventer volgend seizoen beide uitkomen in de hoogste voetbaldivisie van Nederland, betekent ook dat de welbekende 'IJsselderby' weer op de agenda komt. "Als die er eenmaal is, kijk je er ook naar uit. Dat zijn twee beladen wedstrijden in het seizoen die gewonnen moeten worden. De spelers van PEC moeten zich dan echt bewust zijn van het feit hoe deze wedstrijd bij ons leeft."

De rivaliteit tussen de twee Overijsselse voetbalclubs is dus nog volop aanwezig. "Die was er, die is er en die blijft er. Als we niet in dezelfde competitie spelen, is het iets gedempt. Maar nu we weten dat ze weer in dezelfde competitie zitten, gaat het weer leven. Als het programma duidelijk wordt, kijken we natuurlijk als eerste wanneer we tegen onze buren spelen."

FC Twente

Supporters van FC Twente heten provinciegenoot Go Ahead Eagles wel warm welkom in de Eredivisie. Op Instagram plaatste supportersvereniging de Vriendenkring een bericht, waarin wordt gemeld dat Go Ahead Eagles een paar 'Wie hebt oe mist-pakketten heeft gekregen, voorzien van een broodje beenham. Het is een voorschot op de terugkeer van Go Ahead Eagles naar de Eredivisie. "Voorzien van onze welgemeende felicitaties", schrijft de Vriendenkring er bij.

"Zoals we door corona de voetbalbeleving in de stadions hebben gemist, zo hebben we Go Ahead Eagles gemist als tegenstander en provinciegenoot in de Eredivisie. Dat is nu ‘gerepareerd'."

Traditierijke Vetkampstraat

De Vriendenkring is blij dat er volgend seizoen weer een reisje naar 'de traditierijke Vetkampstraat' op het programma staat. "jullie zijn weer van harte welkom in De Grolsch Veste, onder het motto: corona weg, Eagles terug. Eet smakelijk!"