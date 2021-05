FC Twente Vrouwen naar Champions League na nieuwe zege op Ajax

Renate Jansen zette FC Twente na een dik half uur spelen op voorsprong na goed voorbereidend werk van Rieke Dieckmann en een afgemeten voorzet van Anna-Lena Stolze. De treffer viel wat tegen de verhouding in, want vanaf de aftrap werd FC Twente onder druk gezet door Ajax. Het leverde meteen een grote kans op voor Stefanie van der Gragt, die helemaal vrij werd gelaten bij een vrije trap. Haar schot werd echter knap overgetikt door keepster Daphne van Domselaar. Daarna bleef Ajax de ploeg met de meeste dreiging.

Rood

Na rust had FC Twente aanvallend meer in de melk te brokkelen, maar wist Ajax een paar keer nog net een nieuwe tegentreffer te voorkomen. In de slotfase drong Ajax weer behoorlijk aan, maar de gelijkmaker bleef uit. Ajax eindigde het duel met tien speelsters na een rode kaart voor verdediger Sam van Diemen.

Kansloos

Afgelopen zondag was FC Twente al met 2-1 te sterk voor Ajax. De ploeg uit Amsterdam is door de dubbele nederlaag kansloos geworden in de titelstrijd en lijkt ook deelname aan de Champions League te kunnen vergeten. Met nog twee duels te gaan staat Ajax zes punten achter op PSV, de nummer twee van de play-offs.

PEC Zwolle Vrouwen (Foto: Orange Pictures)

PEC Zwolle

PEC Zwolle Vrouwen heeft na drie remises de eerste zege behaald in de strijd om plek vijf. De ploeg van trainer Joran Pot was met 2-0 te sterk voor Excelsior. Jill Diekman opende de score na ruim een uur spelen en invaller Tess van Bentem verdubbelde even later de score.