Zagros (25) is kleermaker sinds zijn dertiende, nu moet hij zijn winkel in Zwolle sluiten

Zagros Brim ontvluchtte als tiener de oorlog in Syrië en vond in Nederland zijn nieuwe thuis. Hij leerde hier de taal, liep stages en begon twee jaar geleden in de Zwolse wijk Assendorp zijn eigen kleermakerszaak. Nu moet hij de deuren sluiten. Uit financiële nood door corona. "Het is jammer dat ik moet stoppen, maar ik ben blij dat ik dit begon."

Hij lacht wat verlegen als de camera aangaat, en verontschuldigt zich voor de kledingstukken die verspreid over meerdere bureaus in de zaak liggen. "Sorry hoor", zegt hij, terwijl hij kriskras door de winkel snelt om op te ruimen.

Werk te doen

Zagros heeft nog best wat werk liggen. En daar komt in zijn laatste dagen ook gewoon nog wat bij. "Ik heb nog wat voor je meegenomen", zegt een man die een broek komt halen. De man tovert een nieuw kledingstuk uit zijn plastic tas. Of hij die volgende week kan komen halen? "Zaterdag kan. Of vrijdag, kun je dan?", vraagt Zagros. "Ik ga de winkel sluiten."

De uitbraak van het coronavirus heeft de zaak geen goed gedaan. Mensen konden niet naar de winkel om nieuwe kleding te kopen, maar de extra klandizie die dat opleverde weegt niet op tegen de nadelen van de lockdown. "Mensen gaan niet naar buiten. Er zijn geen feesten, geen bruiloften." En daar moest hij het toch van hebben.

Pakketjes bezorgen

Zagros kan zijn rekeningen daardoor niet meer betalen. "De huur is best hoog hier", zegt hij. "En ik wil niet omlaag en omlaag gaan, en schulden krijgen." En dus sluit hij zijn winkel. Vanaf maandag rijdt hij pakketjes rond. "Tijdelijk", zegt hij erbij.

Je moet geen spijt hebben van dingen op deze wereld. Je leert overal wat van. Zagros Brim

Want Zagros blijft ook kleding maken, bij een Zwolse startup voor duurzame kleding. Eén of twee dagen in de week. "Om te beginnen", zegt Zagros. "We gaan samen iets opbouwen. Ik ga dus stoppen met dit, en aan iets nieuws beginnen. Dat is goed voor iedereen."

Uiteindelijk wil hij weer een eigen bedrijf starten en dan ook zelf gaan ontwerpen. Zijn droom? "Een eigen merk, maar daarvoor moet ik eerst meer leren." In Syrië maakte hij wel kleding, maar hier is het anders: de maten, de pasvormen. Hij durft het nog niet aan.

Geen spijt

Tuurlijk, hij vindt het verdrietig dat hij nu noodgedwongen moet stoppen met zijn zaak. Maar Zagros ziet het rooskleurig in. "Het is jammer dat ik moet stoppen, maar niet jammer dat ik hier ooit mee begonnen ben. Je moet geen spijt hebben van dingen op deze wereld. Je leert overal wat van", vindt Zagros. Dus, is zijn conclusie: "Het komt wel goed."