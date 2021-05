Vloet twijfelgeval bij Heracles voor laatste eredivisieduel in Alkmaar

Het is nog maar de vraag of Heracles Almelo aankomende zondag in het slotduel van de Eredivisie een beroep kan doen op Rai Vloet. De clubtopscorer viel op Hemelvaartsdag tegen Feyenoord uit met een spierblessure.

Alleen Vloet is een twijfelgeval bij de ploeg van Frank Wormuth voor de wedstrijd tegen AZ. De oefenmeester kan verder beschikken over een fitte selectie.

Pröpper geschorst

Aanvoerder Robin Pröpper zal niet meespelen in Alkmaar. De centrumverdediger, die wellicht zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld voor de club, liep in het duel met Feyenoord tegen zijn vijfde gele kaart aan en is daardoor geschorst.

Play-offs

Heracles is nog steeds in de race voor een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. De Almeloërs staan met 44 punten negende in de Eredivisie en naaste belager Sparta Rotterdam bezet met evenveel punten de felbegeerde achtste plek. De Kasteelheren gaan zondag op bezoek bij Heerenveen.

Radio Oost

In het AFAS Stadion begint het duel tussen AZ en Heracles Almelo om 14.30 uur en is live te volgen op Radio Oost en via onze online kanalen.