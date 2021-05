Stroot hekelt getrek aan FC Twente-speelsters tussen twee duels met Amsterdammers: "Ajax-onwaardig"

Ajax Vrouwen heeft deze week speelsters van FC Twente benaderd voor een overgang naar de ploeg uit Amsterdam. De timing is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk, want er stonden net deze week twee ontmoetingen tussen de beide clubs op het programma. "Dit is Ajax-onwaardig", vindt FC Twente-trainer Tommy Stroot.

De Duitse coach zei dat vrijdagavond bij ESPN na de 1-0 zege op Ajax. Afgelopen zondag was FC Twente al met 2-1 te sterk voor de ploeg uit Amsterdam, die nu geen kans meer maakt op de landstitel.

"Zegt veel over Ajax"

"Deze week hebben ze verschillende spelers van ons opgebeld in een poging ze over te halen om volgend seizoen bij Ajax te komen voetballen", schetst Stroot de situatie. "Ik vind het Ajax-onwaardig dat ze dat tussen de twee wedstrijden hebben gedaan. Dit zegt heel veel over Ajax. Misschien waren ze toch niet zo tevreden over hun individuele kwaliteiten, die ze de laatste weken zo geroemd hebben."

Stroot wil niet zeggen om welke speelsters het gaat en wie bij Ajax de telefoontjes heeft gepleegd. Maar ze zijn niet op het aanbod ingegaan. "We waren ook al rond met de speelsters, dus dat is voor ons geen probleem. En misschien heeft het bij ons wel voor de laatste tien procent overtuiging gezorgd", vervolgt Stroot. "Dus misschien waren we wel blij met het belletje."

Geslaagd

FC Twente strijdt nu nog met PSV om de landstitel, maar het seizoen is reeds geslaagd voor Stroot. "We hebben het ticket voor de Champions League binnen. Dat was voor mij de grootste doelstelling. Dat wilde ik de groep heel erg graag geven", aldus de coach, die na dit seizoen naar Wolfsburg vertrekt.

Misschien dus wel met het kampioenschap op zak. "Heel veel mensen hadden dat niet verwacht. Maar we hebben minimaal een finale tegen PSV (de tegenstander op de slotdag van de competitie, red.) en misschien maken we volgende week al wel kans op de titel."