PEC Zwolle wil seizoen positief afsluiten: "Alles geven tegen FC Groningen"

De vertrekkende voetballers hoeven dan ook niet automatisch te rekenen op speeltijd. "Het zijn er een beetje te veel", aldus Konterman. "Dan wordt het lastig om iedereen minuten te geven. We laten gewoon het sterkste team starten."

Geschorst

Daarin ontbreekt in ieder geval Thomas Lam. De Finse verdediger is geschorst. Verdedigers Bram van Polen en Sam Kersten maken hun rentree in de wedstrijdselectie, maar kunnen nog geen hele wedstrijd spelen.

Heel goed gevoel

Na drie nederlagen op rij hoopt Konterman dat zijn ploeg het seizoen met een overwinning kan afsluiten. "Je probeert iedereen te motiveren om nog één keer alles te geven. Je hebt ook gezien hoe moeilijk dat soms is tegen een tegenstander die zich ingraaft, zoals ADO Den Haag. Maar tegen PSV heb ik absoluut weer genoten van de ploeg. Natuurlijk niet van de cadeautjes die we hebben weggegeven. Dat was iets té sociaal. Maar ik heb wel een heel goed gevoel over de laatste wedstrijd en ook over de manier waarop er vandaag getraind is. Ik weet zeker dat we alles gaan geven tegen FC Groningen."

Pittige klus

Voor Konterman wordt het zijn laatste wedstrijd op de bank bij PEC. De coach, die het stokje eind februari overnam van de ontslagen John Stegeman, gaat volgend seizoen terug naar de KNVB. "Ik merk wel dat het wel wat doet met je lichaam en met je geest, dus ik ben ook wel blij dat het erop zit en dat het goed afgelopen is. Dat geeft rust. Want het is wel een pittige klus geweest, geef ik eerlijk toe."