Kletsnat halfjaar verjaagt de droogte: grondwaterstanden zijn weer op niveau

Na een paar jaar extreme droogte in onze provincie, is de situatie dit jaar stukken beter geworden. Het afgelopen half jaar was het natter dan gewoonlijk, waardoor de grondwaterstand weer zo goed als normaal is. Dat meldt Weeronline.nl en dat beeld wordt door de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta bevestigd.

De afgelopen jaren werd Overijssel geteisterd door extreme droogte. Omdat er al die tijd amper neerslag van betekenis viel, daalde de grondwaterstand flink. Vooral Twente werd hard getroffen, al bleef IJsselland ook zeker niet buiten schot.

Twente en de Achterhoek waren in 2018 de droogste plekken van Nederland. Akkers verschraalden en oogsten mislukten, beken vielen droog, sluizen werden gesloten, er werden sproeiverboden ingesteld, de waterdruk werd hier en daar een stukje lager en er werd opgeroepen om zwembadjes niet te vullen. De extreme omstandigheden leverden aan alle kanten problemen en overlast op.

Maar dit jaar ziet het er een heel stuk rooskleuriger uit. Of eigenlijk: een heel stuk natter. Oktober en december 2020 en januari 2021 verliepen kletsnat, blikt Weeronline terug. En ook deze maand valt meer neerslag dan we gewend zijn: nu al 40 millimeter, terwijl het gemiddelde voor de hele maand op 56 millimeter ligt. Door al die regen is er van ernstige droogte geen sprake meer.

Ook het neerslagtekort ziet er een stuk beter uit dan de laatste jaren, aldus Weeronline. Neerslagtekort is het verschil tussen hoeveel water verdampt en hoeveel regen er valt. Het tekort is nu 26 millimeter, waar het normaal halverwege mei op zo'n 40 millimeter ligt. Vorig jaar was, doordat er amper regen viel en de zon overuren maakte, halverwege mei het tekort al 110 millimeter.

Waterschap Vechtstromen, met Twente, Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe als werkgebied, meldt dat over het algemeen de grondwaterstanden in het gebied redelijk hersteld zijn en op normaal niveau liggen. "We hadden het grondwaterniveau graag nog wat hoger willen hebben, maar daarvoor is er helaas niet genoeg neerslag gevallen."

Voor het grondwater zou het mooi zijn als we weer oud-Hollandse zomers krijgen: mooi weer afgewisseld met neerslag Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta deelt dat beeld. Ook in het werkgebied van WDOD zijn de grondwaterstanden over het algemeen weer op het normale niveau. "We zitten over het algemeen weer aan de goede kant. Dat wil overigens niet zeggen dat het dat ook blijft. Grondwater reageert snel op het weer."

"Blijft het de komende tijd bijvoorbeeld droog met geen tot weinig neerslag, dan zakken de grondwaterstanden ook weer. Voor het grondwater zou het mooi zijn als we weer oud-Hollandse zomers krijgen. Mooi weer afgewisseld met neerslag." Beide waterschappen zeggen wel dat er lokaal verschillen kunnen zijn in die grondwaterstanden.

Droge akkers

"Akkers liggen er op verschillende plaatsen in het zuiden en oosten wel droog bij", schrijft Weeronline. "Dat komt doordat de toplaag van het zand door de krachtige zon heel snel uitdroogt. Het hoeft maar een paar dagen droog te zijn, om het zand weer te laten stuiven. Dieper in de bodem is de grond nog wel vochtig. Aangezien er de komende tijd regelmatig regen valt, blijft op de meeste plaatsen voldoende water beschikbaar voor de groei van planten."