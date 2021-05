‘Resort’ voor bijen geopend aan de rand van Steenwijk

In de zomer van 2018 ontstond bij Tafelronde 93 Steewijk het idee voor de aanleg van een Bijentuin. Een Tafelronde is een vereniging gericht op het stimuleren en ontwikkelen van vriendschap. In Nederland zijn er zo’n tweehonderd van dit soort clubs met rond de 3.000 ‘Tafelaars’. In Steenwijk zijn er 18 heren aangesloten in de leeftijd van 24 tot 40 jaar.

Bekijk hier hoe de tuin op ludieke wijze werd geopend.

Bijdrage leveren

Eén van hun doelen is een bijdrage leveren aan de maatschappij. Voorzitter Mans Loman is dan ook trots op het resultaat. ‘‘Met veel passie hebben we ons ingezet voor deze tuin. Het is mooi dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen. We zijn de eerste Tafelronde die zoiets weet te realiseren.’’

Op verschillende manieren probeert de Tafelronde geld op te halen voor goede doelen. In 2019 werd er een autorally georganiseerd en dat leverde een aardig bedrag op. ‘‘Hiermee konden we het perceel voor de tuin aanschaffen’’, licht Lomans toe.

Het gaat om ongeveer 1.700 vierkante meter in het gebied ‘de Steenwijker Kamp’. ‘‘Ooit was dit het strijdtoneel tijdens het Beleg van Steenwijk. Nu zal het een belangrijke rol gaan spelen in de strijd voor het behoud van de wilde bij in de gemeente.’’

Bijen en andere insecten worden verwend met dit soort hotels (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Unieke hotels

Ruim anderhalf jaar staken de jongemannen hun handen uit de mouwen. De voorzitter: ‘‘Het had best wat voeten in de aarde. We hebben overleg gehad met verschillende partijen om het bestemmingsplan rond te krijgen. Sponsoren en vrijwilligers werden benaderd. Een hovenier en ecologen zijn ingeschakeld voor bodemonderzoek.’’ Voor de aanleg ontving de vereniging verschillende giften.

Daarna was het tijd voor de inrichting. Er kwam een zitgelegenheid, wandelpad, informatiebord en natuurlijk bijen- en insectenhotels. Een aantal werd gemaakt door zorgboerderij De Maargies Hoeve uit het nabijgelegen Kallenkote.

Blikvanger is toch wel een groot, rond hotel met het symbool van de Tafelronde. ''Zelf gemaakt.'' De heren hopen dit soort hotels te kunnen verkopen aan de andere gezelschappen. ‘‘De eerste is al verkocht aan de Tafelronde van Roermond.’’

Bewustwording

De Bijentuin dient een aantal doelen. In de eerste plaats helpt het bij het in stand houden van wilde bijen en zorgt het voor meer biodiversiteit. De bij vliegt van bloem naar bloem, hierdoor ontstaat bevruchting en zo staat het insect aan de basis van de biodiversiteit. Loman: ‘‘Maar misschien wel het belangrijkste doel, is het creëren van bewustwording.’’

Daarvoor is contact gezorgd met het onderwijs in de omgeving. ‘‘We willen educatieve programma’s organiseren. Kinderen leren waarom het slecht gaat met de bijen en wat we eraan kunnen doen. Ze mogen dan hier een kijkje komen nemen.’’ Daarnaast zal het bijenparadijsje een ontmoetingsplek worden waar iedereen kan genieten van de natuur.

Wethouder Marcel Scheringa (rechts) schiet met de 'Groenspuwer' zaden in de tuin (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Schieten met zaden

Wethouder Marcel Scheringa was er gisteren aan het einde van de dag bij om de tuin te openen. Hij is blij met het initiatief. ‘‘We hebben het meteen omarmd. Het is namelijk één van onze ambities, het zorgen voor meer biodiversiteit. Dat doen we bijvoorbeeld al door de bermen van kernen in onze gemeente bloemrijk te maken. Dit idee past er perfect bij.’’

Voor de opening waren twee kunstenaars vanuit de Randstad afgereisd naar de Kop van Overijssel. Kunstenaars PJ Roggeband en Ed Oldenburg hadden verschillende creaties meegenomen, zoals de ‘Goenspuwer’. Aan wethouder Scheringa de eer om hiermee zaden te schieten en de tuin officieel te openen.

Volgens een stralende Lomans is dit slechts het begin. ‘‘Het is een eerste fase. Er komen nog meer bloemen, vleermuiskasten en een bibliotheekkast om stekjes uit te wisselen.’’