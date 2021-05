Dinoland Zwolle klaar voor heropening; themapark doorstaat coronacrisis

"We hebben er zin in", zegt directeur Martyn Besselsen. "We hebben nieuwe dinosaurussen. Ze zijn heel accuraat en worden steeds beter, want er zit een evolutie in dat ze ieder jaar na nieuwe vondsten worden aangepast. Verder hebben we alles tiptop in orde gemaakt en zijn de looproutes en de horecavoorzieningen op het park verbeterd omdat alles voorlopig in de buitenlucht moet gebeuren. We zijn er klaar voor."

Twee miljoen verlies

Dat neemt niet weg dat Dinoland een extreem moeilijk coronajaar achter de rug heeft met grote financiële verliezen. Hierdoor raakten veel werknemers hun baan kwijt. Het grootste punt van zorg is daardoor op dit moment het snel vinden van nieuw personeel. Dinoland heeft zo'n twintig vacatures openstaan, het gaat daarbij vooral om horecamedewerkers.

We zijn er klaar voor! Martyn Besselsen, directeur Dinoland

"Het is een heel lastig jaar geweest", zegt Besselsen. "In totaal hebben we zo'n twee miljoen euro verlies gedraaid. Je kan er gedurende zo'n jaar ook geen beleid op zetten omdat je niet weet wat de coronamaatregelen gaan doen. Je kunt daardoor geen prognoses maken en dat maakt het wel heel moeilijk".

Hij voegt daaraan toe dat er weliswaar overheidssteun voor Dinoland is geweest, maar dat die steun ontoereikend is om de grote verliespost op te vangen.

Compensatie ontoereikend

"We krijgen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld kermisexploitanten, gelukkig wel compensatie. Maar die is niet afdoende, want er wordt totaal geen rekening gehouden met het verloop van de omzet van seizoenbedrijven. Dus dat zit niet mee. Gelukkig kunnen wij het opvangen omdat we het dinopark in eigen beheer hebben."

"Het beste voor ons is dat we nu zo snel mogelijk weer open kunnen en dat we openblijven. En ik hoop ook dat er binnenkort weer meer mag wat betreft activiteiten en horeca in onze binnenruimtes." zegt de directeur van Dinoland Zwolle.

Martyn Besselsen, directeur Dinoland Zwolle (Foto: Marielle Beumer)

Het publiek heeft er in ieder geval wel weer heel veel zin in volgens hem. "We werden vorige week na de aankondiging van de versoepeling gelijk gebeld met de vraag 'kunnen we al komen?'. Die mensen hadden niet helemaal goed geluisterd dat het nog eventjes zou duren. En we zien hier ook alweer geregeld mensen voor het hek verschijnen die even naar binnen willen gluren met hun kinderen en zich afvragen wanneer het weer kan."

Uitgestorven

En daar zal het Zwolse Avonturenpark het ook weer van moeten hebben. Veel bezoekers, om het grote tekort dat in coronatijd is ontstaan weer weg te werken. Het park ligt er in ieder geval tiptop bij en zal de gezinnen met jonge kinderen weer graag ontvangen. "We zeggen dat de dino's zijn uitgestorven, maar Dinoland gelukkig niet", zegt Besselsens lachend. "Dus kom alsjeblieft maar snel weer met zijn allen hiernaartoe".