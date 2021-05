Seizoen Heracles Almelo ten einde na kansloze exercitie in Alkmaar

De kans om de play-offs te bereiken werd al na een kwartier de kop ingedrukt omdat Sparta Rotterdam, concurrent om de achtste plaats, al vroeg op een 0-2 voorsprong kwam in en tegen Heerenveen. Uiteindelijk trokken de Kasteelheren het duel met 1-2 over de streep.

Beste kansen voor Heracles

Ondanks het vele balbezit van AZ kregen de Almelose bezoekers de beste kansen in de beginfase van de eerste helft. Uit een voorzet van Giacomo Quagliata kopte Orestis Kiomourtzoglou op de paal. Even later had Quagliata wederom een goede voorzet in huis, maar ditmaal vond Sinan Bakis met het hoofd doelman Marco Bizot.

Ismael Azzaoui (Foto: Orange Pictures)

Boadu opent score

Vijf minuten voor rust waren het de Alkmaarders die de score openden. Janis Blaswich had in eerste instantie een redding in huis op een inzet van Calvin Stengs, maar moest vervolgens bij de rebound van Myron Boadu een antwoord schuldig blijven.

Flitsend AZ neemt na rust afstand

Waar het potentieel van AZ dit seizoen niet altijd volledig benut werd, moest Heracles na rust lijdzaam toezien wat de ploeg uit Alkmaar in zijn mars heeft. Na een flitsende aanval tikte Jesper Karlsson de 2-0 binnen en even later nam diezelfde Karlsson ook de 3-0 voor zijn rekening. In de slotfase maakte ook Boadu zijn tweede van de middag (4-0) en bepaalde Wijndal, nadat hij in eerste instantie zijn strafschop tegen de lat schoot, de eindstand op 5-0. Daardoor is het seizoen definitief ten einde voor de Almeloërs.

AZ - Heracles Almelo 5-0

1-0 Boadu (42)

2-0 Karlsson (50)

3-0 Karslsson (57)

4-0 Boadu (74)

5-0 Wijndal (88)

Arbiter: Kamphuis

Geel: Leeuwin, Bizot, Fadiga, Knoester

Bijz: Wijndal (AZ) mist strafschop (88)

AZ: Bizot; Svensson (Sugawara/70), Clasie (Leeuwin/70), Martins Indi (Reijnders/70), Wijndal; Midtsjö (Berkhout/82), Gudmundsson (De Wit/63), T.Koopmeiners; Stengs, Boadu, Karlsson.

Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga (Breukers/67), Les, Knoester, Quagliata; Schoofs, De la Torre, Kiomourtzoglou (Agca/76); Sierra (Burgzorg/67), Bakis, Azzaoui (Amissi/67).