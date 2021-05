Veiligheidsregio IJsselland onderzoekt of inzet vrijwillige brandweer strookt met Europese wetgeving

Volgens de Europese regels hebben vrijwilligers recht op dezelfde arbeidsomstandigheden en beloning als beroepsbrandweerlieden. De financiële gevolgen daarvan zijn voor de gemeenten binnen de 25 Veiligheidsregio’s in Nederland groot, want zo’n 80 procent het brandweerpersoneel bestaat uit vrijwilligers.

'Sociale wetgeving'

Burgemeester Bort Koelwijn van de gemeente Kampen, in de Veiligheidsregio IJsselland, legt uit. "Eigenlijk is het een hele sociale Europese wetgeving. Daar waar taken van de vrijwilligers gelijk zijn aan die van beroepsmensen, moeten ze ook gelijkwaardig behandeld en beloond worden."

"Maar het zorgt er tegelijkertijd voor dat de kosten voor de inzet van die vrijwillige brandweerlieden enorm stijgen, waardoor de deelnemende gemeenten voor grote financiële uitdagingen komen te staan."

"In praktijk doen vrijwilligers hetzelfde werk en ze voldoen aan dezelfde eisen. Het verschil is dat de professionele brandweerlieden loon ontvangen en de vrijwilligers een vergoeding. Een situatie die politiek en juridisch wringt en onhoudbaar is, omdat de Europese wetgeving hierin leidend is."

brandweer aan het werk (Foto: RTVOost Marielle Beumer)

De ruggengraat van de Nederlandse samenleving is daarmee in het geding. Alleen al in de Veiligheidsregio IJsselland zijn er op een totaal van 950 brandweerlieden ruim 800 op vrijwillige basis actief. Als die straks allemaal een parttime beroepsaanstelling moeten krijgen, dan lopen de structurele kosten in de Veiligheidsregio IJsselland op naar een bedrag van 1,7 miljoen euro extra per jaar.

Oplossing zoeken

Reden dat alle 25 Veiligheidsregio’s in Nederland op dit moment op zoek zijn naar een oplossing. Ze brengen de situatie per regio in kaart: hoe is de verhouding tussen professionals en vrijwilligers, wie doet wat en is er onderscheid te maken in de inzet van professionals en vrijwilligers?

De brandweer aan het werk (Foto: News-United-Kevin-Gerrits)

Is het mogelijk om werkzaamheden te differentiëren in zware specialistische taken en minder zware taken om op die manier ook onderscheid te maken in de beloning? En in hoeverre komt de bezetting van kazernes en het aantal brandweerposten in het geding, als de inzet van vrijwilligers door stijgende kosten terug gebracht moet worden. Het zijn vragen die uitermate belangrijk zijn voor de toekomst en inzet van de vrijwillige brandweer in Nederland.

De resultaten van die onderzoeken worden eind dit jaar besproken met minister Grapperhaus. "Al met al een lastig probleem, waarvoor niet één, twee, drie een oplossing is", zegt Koelewijn. "We zullen ons gezamenlijk moeten bezinnen op de situatie en doen daarbij als gemeenten ook een beroep op de minister ons daarbij (financieel) te helpen."