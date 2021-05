Frank Wormuth: "Morgen ben ik trots, maar nu zit deze wedstrijd nog teveel in mijn hoofd"

Op de vraag hoe teleurgesteld de Duitse trainer was reageerde hij na afloop met een tegeltjeswijsheid: "Om teleurgesteld te zijn, moet je ook een verwachting hebben." Hij doelde daarmee op het verloop van het seizoen. "Na twaalf wedstrijden hadden we negen punten. Toen hebben we nooit aan de play-offs gedacht. Toen hadden we als doel om zo snel mogelijk punten te pakken om gewoon in de eredivisie te blijven. Ik vind het eigenlijk fantastisch dat we tot op de laatste speeldag hebben meegedaan."

Frank Wormuth miste in Alkmaar zijn clubtopscorer Rai Vloet en aanvoerder Robin Propper. De opstelling van Heracles Almelo was desalniettemin wel verrassend. Zo startte Wormuth zonder buitenspelers aan het duel met AZ. "Daar heb ik geen spijt van. Dit was de enige mogelijkheid om tegen AZ te spelen, een andere is er niet. We wilden de as dicht houden omdat AZ daar gevaarlijk is. Maar ik vind niet dat we het aanvallend slecht gedaan hebben. We hadden in de eerste helft ook op voorsprong kunnen komen." Daarmee doelde Wormuth onder meer op de kopbal op de paal van Kiomourtzoglu bij een 0-0 stand.

Heracles Almelo eindigt voor het derde jaar op rij in het linkerrijtje. Wel blijft er een nare smaak hangen aan de dikke nederlaag. "We hebben AZ teveel geholpen bij het maken van hun doelpunten. Na een jaar werken vind ik niet dat je zo voor de dag mag komen. Daar heb ik wel over gezeurd", sluit Wormuth af. "Morgen ben ik trots, maar nu zit deze wedstrijd nog teveel in mijn hoofd."