Drommel neemt met dubbel gevoel afscheid: "Nu voelt dit zeker niet lekker, maar de trots komt daarna"

"Ik denk wel dat dit mijn slechtste wedstrijd was voor FC Twente", begint hij heel eerlijk na zijn 125ste optreden in de hoofdmacht van FC Twente. "Ik heb gewoon twee fouten gemaakt. En daar kun je heel lang over praten, maar het is gewoon slecht. Vandaag en morgen is het even niet lekker, maar daarna zal de trots wel komen over wat ik allemaal bereikt heb. Ik ben hier echt volwassen geworden", zegt de talentvolle doelman van FC Twente. "Ik ben nog heel blij dat we hebben gewonnen ondanks dat ik de slechtste was vandaag."