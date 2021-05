Nieuwe LHBTI+ vlag gehesen bij provinciehuis

De nieuwe LHBTI+ vlag is gehesen (Foto: Klaas Bisschop)

Bij het provinciehuis Overijssel is vanochtend een nieuwe LHBTI+ vlag gehesen. Deze vlag heeft vijf nieuwe kleuren en staat volgens de provincie voor meer inclusiviteit.

Het is vandaag de Internationale Dag tegen Homo-, Lesbo-, Bi-, Trans- en Interseksefobie. Over de hele wereld wordt aandacht gevraagd om discriminatie en geweld op grond van seksuele geaardheid of genderidentiteit tegen te gaan.

Meer kleuren

Om die reden heeft Overijssel een nieuwe regenboogvlag laten ontwikkelen. De drie kleuren van de vlag van de transgender gemeenschap en een zwarte en bruine streep die symbool staan voor de relatie tussen de emancipatie van de LHBTI+-gemeenschap en de strijd tegen racisme. Ook alle 25 gemeenten hebben deze nieuwe vlag gekregen.

De vlag werd vanochtend gehesen door commissaris van de Koning Andries Heidema, samen met Ralph Kleinbussink. Hij is mr. Senior Pride in Deventer. Hij zet zich in voor de roze 50-plusser.

Gisteren heeft RTV Oost een registratie uitgezonden van het Overijssels Regenboogpodium. Dat is hier terug te kijken. Een usb-stick van de registratie is door Kleinbussink, die betrokken was bij het Regenboogpodium, overhandigd aan Heidema.