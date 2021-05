Minder opnames in ziekenhuizen Overijssel, maar druk blijft onverminderd hoog

In de Twentse ziekenhuizen MST en ZGT is het aantal opnames in verband met corona gedaald in vergelijking met vorige week. Op de IC werden vijftig procent minder patiënten opgenomen, in de kliniek was de afname een kwart. Ondanks die daling blijft de bezetting ongeveer gelijk. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis komt dat doordat er minder mensen naar huis kunnen.

In het Deventer Ziekenhuis liggen vandaag dertien COVID-patiënten in de kliniek en zes op de IC.

Volgens een woordvoerder van Isala in Zwolle is sprake van een schommeling. "Maar we zien dat het langzaam naar beneden gaat." Bij Isala zijn momenteel 28 COVID-patiënten van wie er vijftien op de IC liggen

De cijfers van Saxenburgh Medisch Centrum Hardenberg waren niet bekend.