Levensredder wil terug naar psychiatrische kliniek Veldzicht Balkbrug: 'Stank voor dank'

Met gevaar voor eigen leven sprong de man tussenbeide toen augustus vorig jaar een andere bewoner een van de sociotherapeuten met een scherp voorwerp te lijf ging. Daarbij liep Antonio zelf ook letsel op.

Bij het incident op de afdeling Zuid 2 werd de sociotherapeut meermalen in zijn rug geraakt. Dat gebeurde met een pen en een lepel, waarvan de belager de steel scherp had gemaakt.

Bedankbrief

Het slachtoffer raakte zwaargewond, maar overleefde de aanval. Dankzij ingrijpen door Antonio.

Dat vond ook de leiding van de kliniek. De directeur van Veldzicht beloonde de actie met een voucher van 7,50 euro - te besteden in de gevangeniswinkel - en stuurde enkele weken later een persoonlijke bedankbrief aan de bewoner.

In de brief - in het bezit van RTV Oost - prijst de directeur de bewoner voor zijn kordate en heldhaftige optreden en schrijft hij onomwonden dat de sociotherapeut zijn leven aan Antonio heeft te danken. De directeur voegt er nog aan toe dat het incident grote impact had binnen Veldzicht.

Overplaatsing

Niettemin besloot de leiding om de bewuste bewoner in maart over te plaatsen naar de penitentiaire inrichting in Vught. Volgens de patiënt omdat hij het niet eens was met een injectie die hem zou worden toegediend.

De bewoner, die eerder was veroordeeld voor een roofoverval, werd overigens in Veldzicht verpleegd omdat hij lijdt aan het posttraumatisch stresssyndroom (PTSS). Voor de 'periode-Veldzicht' was hij gedetineerd in Vught, waar hij ook nu weer vastzit.

Traumatische ervaring

De bewoner met Roemeense roots zegt dat de aanval op de sociotherapeut voor hem een traumatische ervaring was. Terwijl hij nota bene vanwege PTSS in Veldzicht werd vastgehouden, bevestigt een van zijn advocaten. "Na dat incident was er uitgebreide nazorg voor alle betrokkenen, terwijl ik die nooit heb gehad", aldus Antonio, die zelf een forse schram opliep, veroorzaakt door de aangescherpte lepel.

Vanuit de strafinrichting in Vught diende de bewoner daarop een aanvraag in om terug te mogen naar Veldzicht, waar hij op nieuwe behandeling hoopt. "Omdat ik meen dat ik in Veldzicht de beste therapie krijg en ook omdat ik dan dichterbij mijn 7-jarige zoon kan zijn. Bovendien vind ik dat ze me dat in Veldzicht eigenlijk wel verschuldigd zijn nadat ik het leven van die sociotherapeut heb gered."

De voucher van 7,50 euro heeft hij overigens nooit verzilverd. Principieel niet, zegt hij. "Ik red iemands leven en dat is dan 7,50 euro waard...?"

Blijk van dank

Een woordvoerster van Veldzicht meldt dat de directie bewoners wel vaker beloont met een financieel douceurtje. "Dat gebeurt niet vaak hoor. Alleen bij hele bijzondere gelegenheden. Daarbij hanteren we bewust bescheiden bedragen. De meesten kopen er een pakje shag ofzo van. Hoe bescheiden het bedrag ook, we doen het toch omdat we daarmee onze dankbaarheid willen tonen."

Altijd reden overplaatsing

Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) laat in een reactie weten niet op individuele gevallen in te kunnen ingaan, maar zegt in z'n algemeenheid dat een patiënt nooit zonder reden wordt overgeplaatst. "Dit kan bijvoorbeeld doordat een patiënt in Veldzicht weer is gestabiliseerd en vervolgens is teruggeplaatst naar de inrichting of instelling waar hij aanvankelijk zat vóór de behandeling in Veldzicht. Ook kan een incident reden zijn voor overplaatsing."

Bij een voorgenomen overplaatsing is er een onafhankelijk selectieadviseur die dit beoordeelt, aldus de zegsman van de DJI.

Antonio heeft bezwaar gemaakt tegen de overplaatsing. Nadat dit bezwaar werd afgewezen, heeft hij beroep aangetekend. Deze procedure loopt nog.