OM wil vermeende drugsbazin 'Het Meisje' negen jaar de cel in voor sleutelrol in onderwereldoorlog Zwolle

Fabienne 'Het Meisje' is misschien wel de meest opvallende figurant in de Zwolse onderwereldoorlog. Want wat zoekt een goed verzorgde jonge vrouw in zo'n keiharde criminele wereld?

Tijdens haar strafproces vandaag, zit ze er modieus bij: de extreem lange haren in de krul en ze draagt een strak gesneden groen pak boven goud gekleurde schoenen. Haar nagels zijn donker gelakt. Een bril met breedgerand montuur siert haar jonge gezicht.

Furieus

Ze lijkt zichzelf goed voorbereid te hebben op de rechtszitting. Voor haar op tafel liggen veel handgeschreven vellen papier. Ook haar broer Lowie, die wordt verdacht van betrokkenheid bij ontvoering en drugshandel, is geprepareerd. Op zijn laptop heeft hij zijn standpunten uitgetypt en voert vol vuur zijn verweer tegen de aantijgingen.

"Ik ben zo furieus dat ik hier zit", zet Lowie. "Ik heb al maanden vastgezeten en ben meerdere banen kwijtgeraakt door dit gezeur." Hij erkent dat hij wel eens in aanraking is geweest met drugs: "Ik heb een weekje gedeald om de huur te betalen." Maar van langdurige drugshandel is wat hem betreft geen sprake.

Ontvoering

Bij de ontvoering en mishandeling van zijn voormalige kameraad 'Bolle' is hij niet betrokken, zegt hij. Bolle heeft bij de politie aangegeven dat hij door Lowie naar een plek in Stadshagen is gebracht. Daar werd hij naar eigen zeggen opgewacht door twee Afghaanse broers, die hem hebben gemarteld en ontvoerd. Bolle zegt dat hij zijn eigen graf moest graven en fors geld moest betalen aan de broers. "Lowie was er ook bij", heeft Bolle tegen de recherche gezegd. Ook anderen vertellen over Lowie's betrokkenheid. Maar zelf ontkent hij.

Ook zijn zusje, Fabienne, was volgens Bolle bij de ontvoering aanwezig. Sterker, een deel van de foltering zou plaats hebben gehad in haar huis. Van de naargeestige gijzeling zijn filmpjes gemaakt. Een van die filmpjes werd teruggevonden op het mobieltje, dat veelal gebruikt werd door Fabienne 'Het Meisje'. Zelf zegt ze niet bij de ontvoering aanwezig te zijn geweest. "Ik was bij een vriendin op het kamp." Maar daar is geen sluitend bewijs van.

Drugstelefoon

Op hetzelfde mobieltje, een champagne-kleurige iPhone, zijn door de politie ook allerlei gesprekken gevonden die gaan over drugshandel. Het bleek de telefoon, waar drugsgebruikers een appje naartoe konden sturen met hun bestelling. Justitie heeft uit de chats op de telefoon geconcludeerd dat Het Meisje verschillende dealers in Zwolle aanstuurde, om honderden klanten in de regio te voorzien van drugs. Verschillende getuigen bevestigen dat. Het OM zegt dat broer Lowie de dealers af en toe heeft bevoorraad.

Met de iPhone zijn ook berichten gestuurd die gaan over een moordaanslag in de wijk Holtenbroek. Het OM is er daarom zeker van dat Het Meisje bij die aanslag betrokken is. "Want op diezelfde dag zijn er met dat mobieltje ook gesprekken over haar schoonmaakwerkzaamheden bij een school in Zwolle. We weten dus zeker dat zij die mobiel gebruikte."

De Renault Clio die werd gebruikt bij een moordaanslag, werd uitgebrand teruggevonden (Foto: News United - Stefan Verkerk)

Moordaanslag

Die moordaanslag was in oktober 2019. Een Turkse Zwollenaar, die wordt gezien als concurrent van de Afghaanse broers, is voor zijn huis beschoten met een machinegeweer. Dat gebeurde vanuit een Renault Clio. Volgens de later aangehouden chauffeur van die Clio, heeft een van de Afghaanse broers geschoten. De Renault werd een dag later uitgebrand teruggevonden ten zuiden van Zwolle. Volgens de chauffeur had Het Meisje brandstof geregeld voor die brandstichting. Daar zijn chats over gevonden. "Ze zat letterlijk dicht op het vuur", aldus de officier van justitie.

Voordat de aanslag werd gepleegd, is er een gps-tracker onder de auto van het Turkse doelwit geplakt. Ook daar zou Het Meisje een rol in hebben gespeeld. Zo gaf ze volgens het OM de latere chauffeur van de Clio opdracht, om de zender onder de auto te monteren. Zelf bleef ze dan op de uitkijk staan. Op de telefoon is een appje te lezen, waarin ze waarschuwt voor een man die er met z'n hondje aan komt wandelen.

Volgens Het Meisje zelf is ze niet betrokken bij die aanslag. "Meerdere mensen gebruikten die telefoon, dus wie zegt dat ik diegene ben die de appjes heeft verstuurd."

Witwassen

Naast de ontvoering, handelingen rondom de moordaanslag en drugshandel, wordt Het Meisje ook nog verdacht van witwassen. In een zwarte Mercedes, die op haar naam stond, werd onder de bestuurdersstoel een kleine 25.000 euro gevonden. Zelf zegt ze dat het geld was dat de verzekering had uitgekeerd na een ongeval.

Daar gelooft het OM helemaal niets van. "Dat verzekeringsgeld had ze al opgemaakt door een AudiS7, een Mercedes en een nieuw motorblok te kopen." Daarnaast zijn er chats waarin een van de Afghaanse broers haar vraagt: "Waarom had je het dan niet op je lichaam geplakt!?" Volgens het OM is dat een rare vraag, als het om legaal geld zou gaan.

Het Meisje en haar broer zijn uiterst teleurgesteld in het onderzoek van de politie. Tijdens de rechtszitting wuiven ze de bewijsstukken bijna lacherig weg. Volgens hen is het dossier vooral gebaseerd op valse verklaringen van onder meer Bolle.

Beauty

"Fabienne wordt Het Meisje genoemd", zegt de officier van justitie. "Maar ze is alles behalve een meisje. Ze is een volwassen vrouw, die een volwassen straf moet krijgen. Ze regelde geld, drugs en gps-zenders. Ze heeft zelfs geprobeerd het politieonderzoek te frustreren door getuigen te dwingen een valse verklaring af te leggen."

Het Meisje wil Zwolle graag verlaten, als ze weer op vrije voeten zal zijn. "Ik wil graag emigreren naar België. Daar heb ik vriendinnen wonen, die werkzaam zijn in de schoonheidsbranche. Die beauty-kant wil ik ook graag op."

Wanneer Het Meisje vrijkomt, is aan de rechtbank. Die velt over een aantal weken vonnis.