Ambassadeur Tiny House beweging kiest voor nieuw avontuur in Olst

“Het voelt bijna alsof ik ga emigreren.” Marjolein Jonker, alias Marjolein in het Klein, verhuist komend jaar naar de circulaire woonwijk Olstergaard in de gemeente Olst-Wijhe. De ambassadeur van de Tiny House beweging hoopt begin volgend jaar haar nieuwe huisje te kunnen betrekken.

Plannen kunnen snel veranderen. Zo weet ook Marjolein Jonker. In eerste instantie zou de blogger met haar iconische Tiny House vanuit Alkmaar verhuizen naar de nieuwe innovatieve wijk in Olst, maar dat liep anders dan gepland. "Ik was van plan mijn Tiny House met mij mee te verhuizen naar mijn nieuwe kavel. Mijn huisje heeft nu een tijdelijke omgevingsvergunning, hier in Alkmaar. Maar voor de Olstergaard moet het als nieuwbouw vergund worden. Die eisen haal ik waarschijnlijk niet”, zo vertelt Jonker.

Toch biedt ieder nadeel zijn voordeel. "Eigenlijk spookte al enkele maanden een plan B in mijn hoofd, die ik eigenlijk stiekem leuker vind. Samen met de Woonpioniers die hun wortels hebben in Olst ga ik beginnen aan het bouwen van een nieuw huisje." Ze hoopt dat de bouw van haar tweede droomhuisje in het najaar kan beginnen. "Het huis moet natuurlijk natuur inclusief en circulair zijn. Een onderdeel van het huis is een aangebouwde kas die een groot deel van het jaar als huiskamer kan dienen en waar ik planten in ga kweken. Ik kan niet wachten", glimlacht Jonker.

Vergunningstop

Deze maand kreeg de gemeente Olst-Wijhe dan eindelijk toestemming om te starten met de bouwwerkzaamheden op het Olstergaardterrein. Mede door de tijdelijke vergunningsstop begin van dit jaar, liepen de bouwwerkzaamheden de nodige vertraging op. De gemeente verwacht dat de bewoners medio augustus kunnen gaan beginnen met de bouw van hun circulaire huis. Voor Jonker komt dat nog te vroeg: “Ik zou mijn Tiny House al in augustus naar de Olstergaard verhuizen. Nu ik voor plan B gekozen heb, een nieuw Tiny House laten bouwen, loop ik flink wat vertraging op. Als alles mee zit, hoop ik begin volgend jaar mijn nieuwe huisje te kunnen betrekken.”

Om dit plan te realiseren moet Jonker noodgedwongen afscheid nemen van het eerste Tiny House op Nederlandse bodem. “Ja dat doet pijn. Maar eigenlijk kijk ik ook wel weer heel erg uit naar dit nieuwe project. Ik ga samenwerken met de Woonpioniers en een lokale bouwer uit Wijhe, dus een super leuk en lokaal project." Ze heeft haar huis te koop staan op TinyFindy. “Ik heb inmiddels al enkele geïnteresseerden. De kans is groot dat ik tijdelijk terug zal moeten naar mijn moeder. Maar goed. Dat is onderdeel van het avontuur,” glimlacht Jonker.