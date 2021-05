Groot deel verwaarloosde dieren uit kinderboerderij herplaatst

De meeste cavia's en konijnen van de Drentse kinderboerderij zijn door dierennoodopvang Flappus inmiddels bij een nieuw baasje ondergebracht. De noodopvang heeft nog wel een volière vol met witte duiven uit Drenthe. Ruim twintig zijn het er. De beheerder kon de beesten niet langer verzorgen. Alle dieren van de kinderboerderij zijn een maand geleden bij Flappus onder gebracht.

Witte duiven

Intussen zijn de duiven ontwormd en weer vrij van ziektes. De duiven zijn geen dure rassen, maar kruisingen van diverse soorten. Er is nog weinig vraag naar. De duiven verblijven met elkaar in een grote volière op het terrein van de dierenopvang.

Volière vol met witte duiven bij dierennoodopvang Flappus in Zwolle (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

De meeste tropische vogels van de Drentse kinderboerderij hebben een nieuwe eigenaar gevonden. Wat achter is gebleven, hoeft niet meer uitgeplaatst te worden. Opvangeigenaar Carl Withaar wil zelf een aantal van deze vogels in beheer houden.

Konijnen en cavia's zijn wel heel populair. Veel mensen willen een huisdier om de coronacrisis door te komen en vooral de vraag naar konijnen is groot.

Dagelijks komen bij Flappus zo'n dertig mails en telefoontjes binnen van mensen die op zoek zijn. De dieren die hersteld en ziektevrij zijn, kunnen op die manier snel worden herplaatst. Een enkel konijn van de Drentse kinderboerderij is nog herstellende en zal even moeten wachten op een nieuw tehuis.

Vraag naar konijntjes

Eén van de medewerkers, Marnix Wieringa, is bezig met de dagelijkse schoonmaak van de hokken. Hij werkt al een aantal jaar bij Flappus en weet dat de vraag naar konijntjes groot is. Toch is ook hij verbaasd dat de meeste zo snel alweer een huis hebben gevonden. "Ik loop al heel wat jaren mee, je ziet dat het in deze crisistijd nog een stuk sneller gaat dan normaal."

Wieringa benadrukt dat de dieren niet worden herplaatst als ze nog niet gezond zijn. "Alle dieren die hier binnen komen, worden ook eerst onderzocht zodat ze geen ziektes kunnen overdragen aan de andere dieren. Maar ze worden ook gecontroleerd voordat ze weg gaan. We willen echt zeker weten dat de beestjes niets mankeert."

Koppeltje dwergkonijntjes is klaar voor herplaatsing (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Een aantal konijnen wordt gekoppeld, omdat deze dieren snel vereenzamen zonder goed gezelschap. Voor deze koppeltjes wordt een goed huis gezocht, zodra ze goed aan elkaar gewend zijn geraakt.

Nóg meer verwaarloosde dieren

Intussen heeft Flappus nieuwe dieren in de opvang gekregen. Op Hemelvaartsdag kwamen 31 nieuwe konijnen, afkomstig van een oudere man die ze in de tuin los liet lopen. De man was niet langer bij machte om ze goed te verzorgen. Ook deze beestjes zijn de afgelopen tijd verwaarloosd geraakt en komen in de noodopvang in Zwolle op krachten.

Vanuit het zuiden van het land kwam afgelopen week nog een vrachtwagen vol met verwaarloosde geitjes en andere dieren bij de dierenopvang. Ze zijn intussen allemaal door de dierenarts onderzocht. De geiten lopen tussen soortgenootjes in de wei. Omdat de andere dieren eerst moeten herstellen, zitten de hokken in de dierenverblijven alweer aardig vol.