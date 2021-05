De man van Karin stapte uit het leven: "Ik was geen goede vader, boer en echtgenoot"

Ard Bras stapte op 14 april 2015 uit het leven. Voor zijn gezin en zijn omgeving kwam dit als een schok, niemand wist dat Ard worstelde met zichzelf en zijn gevoelens. In zijn afscheidsbrief schreef Ard dat hij zich nooit goed genoeg voelde: "Ik was geen goede vader, boer en echtgenoot."

Karin Bras is heel open over het verlies van haar man Ard. Ze werkt bewust mee aan een film van 113 zelfmoordpreventie en de GGD IJsselland, speciaal gericht op de agrarische sector. "Het waren zijn gedachten, niet de onze. Wij vinden hem goed zoals hij was, fantastisch. De afscheidsbrief die Ard schreef, roept bij mij meer vragen op dan antwoorden."

Zorgen toename zelfdoding

Het aantal zelfdodingen onder boeren, tuinders en vissers neemt zorgwekkend toe. Het steeg zelfs de afgelopen jaren van 12,5 naar 17,4 op 100.000 en daarmee staat de sector in de top tien van beroepen met relatief gezien de meeste zelfdodingen.

Ook het aantal boeren met psychische problemen neemt toe. Dat komt mede door de druk van de wet- en regelgeving, en de onzekerheid over de toekomst. Maar ook de soms felle kritiek vanuit de samenleving heeft zijn weerslag op boeren. Reden voor 113 zelfmoordpreventie om in te zetten op preventie. Elke dag sterven in Nederland vijf mensen door zelfdoding.

Sociaal

Karin vertelt over het leven van haar gezin toen ze nog op de boerderij woonden. Ard besloot in 1999 te stoppen met boeren, hij vond dat hij niet meer kon boeren zoals hij het zelf wilde en besloot te stoppen met het familiebedrijf. Het gezin bleef wel wonen op de boerderij.

Ard was een actief en sociaal mens. "Het was een grote man die in allerlei besturen zat, bij verenigingen actief was, sportclubjes, hij was heel sociaal. Natuurlijk hebben ook wij wel onze problemen gehad thuis net als in ieder gezin, maar niets wees erop dat hij zo met zichzelf in de knoop zat. Zijn beslissing om suïcide te plegen kwam voor iedereen als een donderslag bij heldere hemel."

Praten

Praten over problemen is niet iets wat in de plattelandscultuur zit. Zeggen zowel Karin Bras als Christel van Raaij van AgroZorgwijzer. Signalen dat het niet goed gaat met iemand zijn ook niet altijd duidelijk. Het advies van de professionals aan familie, buren of erfbetreders is dan ook om op te letten op verandering. Praten en doorvragen over hoe het echt met iemand gaat is belangrijk en kan net dat zetje geven in de juiste richting als iemand hulp nodig heeft.

Verdriet

Het verdriet van Karin is niet iets wat je een plekje geeft, vertelt ze. "Bestek geef je een plek, dat leg je in een la of je servies wat je in de kast zet. Maar dit verdriet en verlies is zo intens. Dat probeer je te dragen door te praten en met elkaar, met de kinderen, nieuwe herinneringen te maken en ook leuke dingen te doen in het leven. De agrarische sector raakt mij nog altijd. Daarom zeg ik ook: zoek hulp, vraag om hulp als je er zelf niet meer uitkomt."

Inmiddels woont Karin met hun drie kinderen ergens anders en gaat het goed met het gezin. Haar openheid over de zelfdoding van haar man en haar medewerking aan de film en media is heel bewust. "Als ik een persoon hiermee help en het juiste pad naar hulp kan wijzen maakt dat het voor mij alles waard."

Vanavond is een speciale online webinar van de GGD IJsselland, AgroZorgwijzer en 113 zelfmoordpreventie over het onderwerp 'zorg om de boer'. Via deze link kan je je daarvoor aanmelden.

Heb je na het lezen van dit artikel vragen of wil je met iemand praten, neem dan contact op met 113 zelfmoordpreventie of schakel je huisarts in.