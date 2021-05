Oud V&D-pand bezorgt Enschede weer kopzorgen: "Situatie in Zwolle is echt anders"

De letters met de tekst 'Hudson's Bay' hangen nog steeds op het blikvangende pand aan het Enschedese Van Heekplein. Het warenhuis ging eind 2019 failliet, nadat eerder al V&D het loodje legde. Enschede was vorig jaar dan ook maar wat blij dat supermarktketen 2Brüder, in Venlo al een gevestigde naam, haar intrek nam in het voormalige V&D-pand.

Nieuwe invulling

Nu blijkt dat de keten na een jaar alweer vertrekt uit Enschede. De supermarkt kon het niet eens worden met de verhuurder over het huurcontract. "Het is inderdaad snel gegaan", erkent Duco Hoek, binnenstadmanager van Enschede. "Wij hadden goede hoop dat 2Brüder veel Duitsers zou trekken. Maar corona kwam, Duitsland ging op slot, dus dat viel wel tegen. Helaas is het zo gelopen."

Het pand aan het Van Heekplein van ruim tienduizend vierkante meter komt vanaf volgende maand opnieuw leeg te staan. "Dat doet me inderdaad wel pijn", zegt Hoek. "Elke vierkante meter in Enschede doet me pijn. Het is nog even de vraag hoe we dit kunnen invullen."

"De markt zit ook niet mee", zegt Hoek:

Zwolse oplossing

In Zwolle is een andere oplossing gevonden voor het oude Hudson's Bay-pand: dat gebouw wordt gesloopt en maakt plaats voor woningen, horeca en kleinere winkels. Maar volgens Hoek is zoiets voor Enschede geen oplossing. "Afbreken zie ik nog niet gebeuren, want er zitten ook woningen en een stadstuin boven het gebouw. Het is natuurlijk wel te doen om het gebouw op te splitsen in meerdere winkels. Daar hebben wij zeker belangstelling voor."

De verhuurder en makelaar zijn nu aan zet om te bepalen wat er met het pand gaat gebeuren. Hoek benadrukt overigens dat 'vertrekker' 2Brüder wel de intentie heeft om in Enschede te blijven. "Ze zoeken alleen wel naar een pand van zo'n tweeduizend vierkante meter. Dat is een uitdaging, hier in de binnenstad."