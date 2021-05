Bornse Anka Jacobs schrijft boek over kwetsbaarheid, speciaal gericht op mannen

Een boek vóór en dóór mannen, volgens auteur Allard Droste is het nodig: "Er is al veel geschreven voor vrouwen. Wij mannen vinden het lastiger om over ons gevoel te praten en te delen. Daarom wil ik nu juist een podium geven aan de gewone man uit de straat." Droste hoopt dat de opgetekende verhalen andere mensen inspireren. "Ik hoop dat dit een soort vonkje is en dat mannen hierdoor wat kwetsbaarder durven te zijn."

Bijzondere verhalen van gewone mannen

De Bornse Anka Jacobs schreef mee aan het boek en interviewde Twentse mannen uit haar eigen omgeving, zoals agrariër en LTO-bestuurder Arjan Bonthuis uit Zenderen en haar eigen oom Bernard Poelman uit Delden. Ondanks dat Jacobs de mannen al kende was het niet altijd even makkelijk om ze te interviewen. "Ze moeten echt over een drempel heen. Een paar waren er direct heel open, maar dat waren er echt niet veel. Het liefst praten ze over hun zaken. Je moet als interviewer wel echt een paar kunstjes toepassen."

Voor het boek werden zeventwintig mannen geïnterviewd. Droste wilde eerst bekende Nederlanders interviewen, maar toen bleek hij het verhaal van onbekende Nederlanders een stuk interessanter te vinden. En zo ontstond er verscheidenheid aan geïnterviewden. Van student tot gepensioneerde, van boer tot dominee. Toch vond niet elke man zijn eigen verhaal even bijzonder, zo merkte Droste. "De eerste reactie die ik vaak kreeg was: 'Ik heb toch helemaal geen verhaal'. Ook Jacobs vond juist de verhalen van onbekende mannen interessanter. "Die verhalen waren veel oprechter. Juist omdat ze zo gewoon zijn, zijn ze zo bijzonder. Momenten dat iemand opstaat en even denkt 'ik heb er echt geen zin meer in' juist dat willen we delen."

Ik wilde die stoere nieuwsjournalist zijn, maar dat paste niet bij me Tim de Hullu

Na een half jaar gescheiden

Journalist en biograaf Tim de Hullu deed zijn verhaal in het boek. De Hullu is geboren in Boekelo, maar woont ondertussen al jaren in Utrecht. "Ik heb jarenlang mijn intuïtie niet gevolgd. Ik deed wat mensen van mij verlangden. Een basisschool-leraar zei dat ik goed kon schrijven en journalist moest worden en dus heb ik dat gedaan." Nadat De Hullu een aantal jaar op nieuwsredacties had gewerkt kwam hij erachter dat hij daar niet gelukkig van werd. "Het nieuwsjagen was te gejaagd voor me. Ik wilde die stoere nieuwsjournalist zijn, maar dat paste niet bij me." Daarom is De Hullu biografieën en levensverhalen gaan schrijven. "Daar komen mijn empathische kwaliteiten veel beter tot uiting."

Bekijk de video vaar Tim's hele verhaal

Niet alleen op carrièregebied was De Hullu niet gelukkig, ook in zijn privéleven liep het niet helemaal lekker. "Ik deed wat maatschappelijk verantwoord was. Ik ging vroeg samenwonen, vroeg trouwen. Huisje boompje beestje. Maar eigenlijk wilde ik meer vrijheid en reizen." Na een half jaar liep het huwelijk op de klippen. "Dat is wel mijn grootste mislukking. Dat ik na een half jaar weer ben gescheiden en mijn huis moest verkopen met flink verlies. Maar is het een mislukking? Uiteindelijk was het een begin van een nieuw leven."