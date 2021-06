Bouwie uit Dalfsen leeft al tien jaar offgrid: geen rioolaansluiting of elektriciteitsnet

Vroeger woonde Greenman in Almere. "Ik had een dure villa aan het water, met een bootje voor de deur en een mooie auto. Ik zocht mijn geluk in spullen, maar ik werd er niet gelukkig van." Inmiddels woont hij tien jaar zoveel mogelijk zelfvoorzienend. Hij heeft het roer omgegooid. "Ik zat altijd met een schuldgevoel. Als ik dan naar een ver land had gevlogen dacht ik: Moet ik dan nu andere mensen betalen om de regenwouden van de wereld te gaan redden?" Dat voelde als oplappen of dweilen met de kraan open."

Schuldgevoel

Greenman besloot dat hij de wereld niet langer wilde beschadigen. "Ik wilde het zelf, met de handen in de aarde, anders gaan doen. En nu ik dat doe en heb ik geen schuldgevoel meer. Ik ben veel gelukkiger. Ik koop alleen nog duurzame kleding, als ik met de auto ergens naartoe ga weet ik dat ik het heb gecompenseerd met bomen die ik heb geplant en vliegen doe ik niet meer."

Tante

Toen de familie van Greenman bij zijn huisje kwam kijken, snapte die er niks van. "Mijn 80-jarige tante zei: 'Bouwie, onze generatie heeft zo hard aan gewerkt om jullie een luxe leven te bieden, zonder hout hakken en zware arbeid. En nu draai jij het opeens weer om!' Maar ik zie het als een roeping. Het kwam echt vanuit mijzelf." Greenman glundert van trots. "En ik 'probeer' dit groene leven anderen niet op te leggen", giebelt hij. Hij heeft jaren geleden tijdens een reis door Australië ontdekt dat hij zo wilde leven. "Ik heb daar een tijd met weinig middelen geleefd en ontdekte dat dit echt bij mij past."

Compost voor reuzen

Zijn vervuilde water komt in een zinktank. Maar hij is bezig met het bouwen van een composttoilet. "In mijn voedselbos staan heel grote eiken, die zijn heel blij met het organische materiaal dat uit mij komt." Elektriciteit wekt hij op met een paar zonnepanelen. "Dan zit je in de winter wel eens zonder energie. Voorheen ging ik dan naar anderen toe om mijn accu's te laden en 's avonds had ik een kaarsje aan."

Instanties

Toch zijn er ook instanties die aansluitingen opleggen. "Ik wilde glasvezel, maar moest dan verplicht toch een aansluiting op het net. Anders kreeg ik het bij de provider niet voor elkaar, terwijl een modem laten draaien prima op mijn zonnepanelen kan. Maar ja, ik wilde perse glasvezel. Dus ik heb nu sinds kort een energieaansluiting en gebruik die stroom voor een wasserette." Voorheen ging hij naar een wasserette, omdat de zonnepanelen niet voldoende energie opwekten om een wasmachine te laten draaien. "Nu kunnen ook andere bewoners hun wasje bij mij doen. Dat is wel fijn voor de samenhorigheid."

Hieronder kunt u het hele gesprek met Bouwie Greenman terug luisteren.