Scholen wijken door corona uit naar 'gekke plekken' voor eindexamen

Eindexamenkandidaten in tennishal 't Wooldrik in Enschede (Foto: RTV Oost)

"De dames mogen geen naaldhakken aan tijdens het examen, want dan beschadigen ze de tennisvloer." Harald Huijssoon zegt het met een knipoog, maar het is bittere ernst. De tennishal in de Enschedese wijk het Wooldrik is vandaag het toneel voor de eerste examendag voor bijna vierhonderd leerlingen van het Bonhoeffercollege. En die vloer, die moet heel blijven. De tennishal is niet de enige bijzondere plek in Overijssel waar de hersenen van de eindexamenkandidaten kraken, onder andere een kerk en een theater hebben de komende twee weken bijzondere gasten.

Dat er op zoek is gegaan naar een extra grote locatie voor eindexamenleerlingen heeft natuurlijk alles te maken met corona, aldus locatiedirecteur Huijssoon. "Hier kun je veel meer afstand houden. En in onze school zijn alle lokalen al bezet omdat we halve klassen hebben. Als we het examen op de normale manier zouden doen, moeten we opnieuw leerlingen van de andere klassen naar huis sturen en dat is al te veel gebeurd."

Examen in de kerkbanken

Vorig jaar was er geen landelijk eindexamen, maar dit jaar dus wel. En dat is een zoektocht geweest voor veel scholen in Overijssel. Zo moest het Twents Carmel College in Oldenzaal de Hofkerk afhuren voor de kandidaten, die daardoor in een extra 'stemmige' omgeving hun eindexamen gaan afleggen.

π™€π™žπ™£π™™π™šπ™­π™–π™’π™šπ™£ π™žπ™£ π™π™šπ™© π™©π™π™šπ™–π™©π™šπ™§ πŸ“š | Vanaf vandaag beginnen de centrale eindexamens voor middelbare scholen. Een behoorlijke... Posted by Theater Buitensoos on Monday, May 17, 2021

Eindexamenkandidaten van verschillende scholen in Zwolle kregen op een wel heel sfeervolle locatie hun toets vandaag - en nog tot halverwege juni. Zij deden examen in Theater de Buitensoos. En ook in Hardenberg hebben de havo- en vwo-leerlingen van het Vechtdal College een afwijkende plek; het examen wordt afgenomen in de Evenementenhal Hardenberg, waar normaal gesproken grote beurzen worden gehouden.