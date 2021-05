ATIB en Paco Plumtrek moeten over twee weken de Kolkschool in Almelo uit

De Turkse vereniging ATIB en poppodium Paco Plumtrek in Almelo moeten over twee weken uit de Kolkschool zijn. De gemeente had een kort geding aangespannen om de huidige huurders snel uit het pand te krijgen. Paco Plumtrek en ATIB staan dan op straat, bij gebrek aan vervangende ruimte.

Volgens de rechter heeft de gemeente genoeg alternatieven geboden en hebben beide huurders lang de tijd gehad om een geschikte ruimte te vinden. Zowel Paco Plumtrek als ATIB vinden echter dat de gemeente tekortgeschoten is en eisten een jaar uitstel. Hier ging de rechter niet in mee.

Alternatieven

Poppodium Paco Plumtrek kon verhuizen naar muziekschool Kaliber of naar Hof 88, maar vond dit zelf niet passend. Zij hebben hun zinnen gezet op de gymzaal bij de Kolkschool, maar dat is nog niet definitief. De kosten voor de aankoop en de hoognodige opknapbeurt zijn te hoog.

Ook voor Turkse arbeidersvereniging ATIB, die al ruim twintig jaar in de Kolkschool zit, is nog geen alternatieve ruimte gevonden. De vereniging helpt mensen met een buitenlandse achtergrond, met onder andere administratie of de Nederlandse taal. Financiële mogelijkheden voor een andere locatie heeft de vereniging nauwelijks.

Beide huurders wilden vervangende ruimte van de gemeente, maar dat is dus niet gelukt. De rechter oordeelt dat de gemeente genoeg heeft gedaan om de verenigingen te helpen en dat ze te afwachtend zijn geweest in de situatie. Het is sinds 2017 bekend dat de huurders de Kolkschool moeten verlaten.

Symbolisch

Verder oordeelde de rechter dat beide partijen geen huur-, maar een gebruiksovereenkomst hebben met de gemeente, waardoor een snelle uitzetting mogelijk is. De gemeente had het eerder al over symbolische huur. De 250 euro die Paco Plumtrek en de 500 euro die ATIB betaalden voor de huur zijn niet dekkend voor de kosten van het gebouw.

Appartementen

De gemeente wil dat beide verenigingen zo snel mogelijk de sleutel inleveren, zodat er kan worden begonnen met de verbouwing van het monumentale pand. De gemeente heeft het verkocht aan projectontwikkelaar Kloos 2, die het pand wil ombouwen naar zestien luxe appartementen. Dit betekent dat er geen plek meer is voor de huidige huurders, die zich door de gemeente in de steek gelaten voelen.